La Audiencia Nacional rebaja la fianza del líder de Ausbanc a 200.000 euros para quedar en libertad

Actualizado 05/04/2019 12:58:29 CET

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rebajado la fianza de 500.000 euros impuesta al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, hasta los 200.000 para abandonar la prisión en la que lleva desde abril de 2016, imputado por presuntos delitos de organización criminal, extorsión, estafa y blanqueo de capitales. Esta cantidad podrá ser reunida en los próximos días, según han apuntado fuentes consultadas por Europa Press.

La Sala acordó su puesta en libertad provisional el pasado 25 de marzo, después de que Pineda lo solicitase en numerosas ocasiones, al entender que la situación entre los acusados --un total de 10 personas-- es "dispar", pues se solicitan penas de prisión "igualmente graves" para todos ellos, quedando sólo en prisión preventiva Pineda. Además, afirma que para el resto de procesados no se ha alegado riesgo de fuga.

Los magistrados fijaron la cuantía de medio millón de euros como requisito para que el líder de Ausbanc pueda salir del centro penitenciario, si bien para la defensa que ejerce el despacho Durán & Durán esta cantidad era un tanto excesiva habida cuenta de que tiene todos sus bienes embargados. Por ello presentó un recurso de súplica en el que solicitó que la fianza quedase en 50.000 euros.

La Sala ha estimado parcialmente este recurso y ha accedido a bajar el montante pero no todo lo que se pedía. Según explica el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, las circunstancias que se exponen en dicho escrito "no aseguran inequívocamente" que Pineda no esté en condiciones de hacer frente a una cifra superior a la solicitada "cuando además se dice que recaería su atención sobre los hijos del acusado".

Asimismo, añade que no se ha ilustrado dato alguno "acerca de la situación económica de tales", sino que se hace referencia "al esfuerzo común de la familia" para conseguir el importe que se ofrece en nombre del responsable de la asociación.

MÍNIMO RIESGO DE OCULTACIÓN EN EL EXTRANJERO

La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional explicó en el auto en el que se acordó la libertad de Pineda que existe un mínimo riesgo de que se oculte en el extranjero, pese a que esté acreditada la existencia de transferencias de fondos a EE.UU, Colombia y Venezuela, sin que hayan sido localizados, así como que viajó a estos países antes de su detención.

Según argumentó la Sala, la entidad de las que se nutrían las ubicadas en aquellos países "se encuentra actualmente sujeta a procedimiento concursal", además de que los bienes están embargados. Señaló también que la escasa posibilidad de que se fugue se sustenta en que el "centro de operaciones" de Pineda se ubicaba en España en cualquier caso, donde viven su esposa y sus cuatro hijos.

Otro de los factores que se tuvo en cuenta para acordar la libertad provisional fue que "no se está ante la eventualidad de que vaya a ser inminente" la fecha de juicio, dado que es una causa contra diez acusados, con varias acusaciones y compleja en cuanto a su volumen y examen de la prueba solicitada.

La Fiscalía solicita para él 118 años y medio de cárcel, acusado de liderar presuntamente una campaña de extorsión contra empresas, entidades bancarias y asociaciones a cambio de importantes sumas de dinero desde la organización que presidía, Ausbanc.