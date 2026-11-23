Archivo - La exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, a su salida de la Audiencia Nacional, a 23 de abril de 2026, en San Fernando, Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional ha rechazado imputar a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, así como a su exmarido, Ignacio López del Hierro, y al representante legal del PP en la pieza 'Kitchen', relativa al presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, que se encuentra incluida en la macrocausa 'Tándem', que indaga en los negocios privados del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

En un auto recogido por Europa Press, los magistrados de la Sala de lo Penal desestiman un recurso del PSOE en el que solicitaba este extremo en base a la existencia de tres audios incorporados a la causa con conversaciones entre Cospedal y Villarejo y que, según los socialistas, habían estado en el juzgado sin valoración judicial durante dos años y ocho meses, lo que generaba riesgo de prescripción.

Ahora, la resolución considera que las pretensiones del PSOE, que ejerce la acusación popular, son procesalmente "inviables". Además, recuerda que la posible relevancia penal de los audios ya fue objeto de análisis en resoluciones anteriores, que descartaron la reapertura de actuaciones respecto a Cospedal, su exmarido y el representante legal del PP. El tribunal destaca que una parte sustancial de la argumentación del recurso perseguía, en esencia, incorporar dichas grabaciones a la pieza separada relativa a la denominada 'Operación Kitchen', si bien apunta que esta causa ya ha sido juzgada y se encuentra pendiente de sentencia, por lo que no resulta posible reabrir la investigación ni efectuar nuevas valoraciones judiciales sobre esos hechos.

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