La Audiencia Nacional rechaza paralizar el atraque en Canarias del barco con un brote de hantavirus

Fachada de la Audiencia Nacional, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional ha rechazado paralizar el atraque en Canarias del barco afectado por un brote de hantavirus, después de que la organización Iustitia Europa solicitara frenarlo.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el tribunal señala que "no está justificada" adoptar la medida cautelarísima solicitada, "pues la actuación cuya suspensión se pretende está dirigida a la colaboración internacional en la respuesta a una emergencia sanitaria".

"De manera que existe un interés prevalente en la protección de la vida y salud de las personas que se encuentran en el buque. En todo caso, no se evidencian datos o circunstancias que permitan apreciar que con tal actuación se comprometa la vida y salud de la población española", indica.

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