La Audiencia Nacional reclama al PSOE los pagos en metálico de 2017 a 2024 y sus justificantes

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juez que investiga el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional (AN) ha reclamado al PSOE que le informe de los pagos en metálico efectuados entre los años 2017 y 2024, así como sus justificantes.

Según una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez Ismael Moreno requiere al partido que "facilite al juzgado relación de pagos en metálico efectuados y documentos en los que se soportan los mismos, durante el periodo de 2017 hasta el 2024 y, verificado que sea, se acordará lo procedente".

El juez decidió abrir una pieza separada para investigar los pagos en metálico realizados al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por parte del PSOE, siguiendo así las indicaciones del Tribunal Supremo (TS).

