La Audiencia Nacional revoca el archivo para Fridman y vuelve a investigarle por la quiebra de la tecnológica ZED

La Sala enmienda al instructor al entender que el magnate pudo participar en la despatrimonialización del grupo desde un segundo plano

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado estimar el recurso presentado por una de las partes en la causa que investiga la quiebra de la tecnológica 'Zed WorldWide' y ha revocado el archivo provisional para el investigado Mikhail Fridman. Considera que pudo haber participado en la despatrimonialización e insolvencia de esa empresa a pesar de que formalmente estaba situado "en un segundo plano" porque tenía "evidentes poderes de decisión".

La Sala enmienda así la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, quien en diciembre de 2020 acordó el sobreseimiento provisional de la investigación con respecto al multimillonario ruso tras destacar que de la instrucción practicada no se había podido demostrar "la participación ni directa ni indirecta en cuestiones relativas al Grupo Zed por parte de Mikhail Fridman".

Pero la Sala indica que desde su posición, Fridman "canalizaba la ilícita operativa contraria a las reglas del libre mercado que, con eficaz opacidad defraudatoria, intervino en la consecución de la ruina económica de la empresa española mencionada". Argumenta que de sus presuntas actividades se desprenden conductas típicas incardinables entre los delitos de pertenencia a una organización criminal, administración desleal, apropiación indebida, insolvencia punible y corrupción en los negocios.

Tampoco está de acuerdo con el juez en que la instrucción esté agotada, y recuerda que "no puede precipitadamente descartarse la relevante intervención de Mikhail Fridman en esenciales hitos que supuestamente llevaron a la situación de insolvencia de "Zed WorldWide". Alude así a determinada documentación y varias declaraciones que sitúan al magnate "en la importante esfera de decisiones estratégicas empresariales adoptadas en aras de aquella insolvencia, que venía acompañada de determinadas y discriminatorias ventajas para las empresas sometidas a las órdenes suyas y de personas de su entorno".

Así, indica que la parte apelante, la defensa de Patricia Pérez Dolset y Juan Antonio Pérez Ramírez, argumenta acertadamente que además de las testificales practicadas y las documentales ya aportadas, por medio de las diligencias de investigación que viene proponiendo el Ministerio Fiscal desde antes incluso de la interposición del recurso podrá desentrañarse siempre en el plano indiciario, "la verdadera y real implicación de Fridman en la planificación, diseño y toma de decisiones atinentes a los hechos presuntamente falsarios y defraudatorios sometidos a escrutinio judicial".

NO UNE COPIA DE LAS PIEZAS 12 Y 18 DE TÁNDEM

Con todo, no estima que en caso de mantener el sobreseimiento para Fridman se acuerde también para los apelantes --dado que sí levanta el archivo para el magnate-- y añade que no trae a la causa copia testimoniada de las piezas 12 y 18 de la causa 'Tándem' "debido a la distorsión procesal" que se generaría especialmente cuando no se acierta a comprender la explicación ofrecida por la parte recurrente sobre la supuesta relación entre uno y ostro procedimiento, mediante el nexo de la actividad del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Cabe recordar que en agosto de 2019, el magistrado acordó la imputación de Fridman al entender que lideraba presuntamente una operación financiera que llevó a la quiebra a la empresa española Zed WorldWide. Adoptó esa decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción lo solicitase en un escrito en el que consideraba al magnate ruso como la persona que controló toda una serie de "maniobras" para llevar a la "asfixia económica" a la tecnológica española y poder adquirirla por 20 millones de euros, un precio muy por debajo al de mercado.

Ahora la Sala con su decisión da la razón a la Fiscalía y ordena seguir con la práctica de las diligencias propuestas por el Ministerio Público en su escrito de recurso de apelación contra el auto de febrero.