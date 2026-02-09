La Audiencia Provincial pide al juez que aclare si ha recibido el escrito de Mouliaá renunciando a acusar a Errejón

Archivo - Elisa Mouliaá e Íñigo Errejón, en imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha pedido al juez Adolfo Carretero que aclare si ha recibido el escrito presentado por la actriz Elisa Mouliaá retirando la acusación que mantenía contra el exdiputado Íñigo Errejón por presunto abuso sexual y, además, que comunique si ha tomado alguna decisión al respecto.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el presidente de la Sección Cuarta emplaza al magistrado a arrojar luz sobre estas dos cuestiones "al ser relevantes para la deliberación" que el tribunal ha de adoptar este mismo lunes. Cabe destacar que la Audiencia Provincial estudiaba hoy el recurso de Errejón contra su procesamiento por el presunto abuso sexual.

La propia Audiencia Provincial incide en que, en caso de haber recibido el escrito de Mouliaá, se le traslade "copia del mismo, así como certificación de la resolución que se haya dictado poniendo fin definitivamente al incidente, indicando si es firme o si se encuentra recurrida". Es decir, si el instructor ha acordado archivar las actuaciones contra Errejón o no.

Fue el pasado miércoles cuando la actriz comunicó a través de sus redes sociales que retiraba su acusación contra Errejón asegurando que "no es una retractación, es un límite", explicando que toma la decisión porque "ninguna otra víctima ha dado el paso" y se siente "sola sosteniendo todo".

"Y no puedo seguir haciéndolo. No porque no sea verdad, sino porque nadie debería cargar sola con algo así. Si la justicia continúa, por tratarse de un proceso de naturaleza pública, lo hará sin mi participación. Yo me retiro con la conciencia tranquila", afirmó.

PARA EL JUEZ SÍ HAY INDICIOS

El instructor procesó al exdirigente de Sumar el pasado noviembre después de trece meses de investigación en los que tomó declaración al propio Errejón, a Mouliaá, a testigos y a psiquiatras. Como parte de las pesquisas, también llegó a pedir al exdiputado y a la actriz que aportaran las conversaciones que intercambiaron en las fechas cercanas a la agresión denunciada.

Según la denuncia de la artista, los hechos habrían tenido lugar en el marco de la presentación de un libro de Errejón y después de casi un año hablando por redes sociales. Mouliaá sostiene que al terminar el evento se fueron a tomar unas cervezas a un bar cercano y ella, que ya tenía previsto acudir esa noche a una fiesta en casa de un amigo, "por educación" invitó al dirigente a que la acompañara.

El juez consideró que "los indicios existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, su prueba pericial y documental".

LA FISCALÍA YA RETIRÓ SU ACUSACIÓN

La Fiscalía de Madrid, por su parte, pidió al juez que archivara la causa al considerar "insuficientes" los indicios. Además, en su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press, ha solicitado la "libre absolución" de Errejón porque "los hechos no son constitutivos de delito".

El abogado de la acusación popular que ejerce la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada (Adive), Jorge Piedrafita, mantiene la acusación contra Errejón al mantenerse "el relato de los graves hechos que atentan contra la libertad sexual". "Por muy poderoso que sea el denunciado no pueden quedarse impunes", señaló.

La propia Adive sostiene que el juicio contra Errejón se celebrará a pesar de que tanto Mouliaá --que llegó a pedir tres años de cárcel para el exdiputado-- como la Fiscalía hayan retirado sus acusaciones. La asociación busca salvaguardar --según dijo-- "los derechos de la víctima, que ha sufrido un enorme desgaste y exposición en solitario".