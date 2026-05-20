El auditor de Plus Ultra asegura que vio "alguna factura" de la empresa Análisis Relevante

1088809.1.260.149.20260520122728 Archivo - Un stand de la aerolínea Plus Ultra, en el aeropuerto de Madrid - Barajas Adolfo Suárez. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El auditor de cuentas de Plus Ultra Jesús Ángel Carbajo ha desvelado este miércoles desde el Senado que durante sus trabajos en la aerolínea sí que vio "alguna factura" de la empresa 'Análisis Relevante', vinculada al empresario Julio Martínez, amigo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, confirmando que al menos hubo una operación financiera.

Así se ha pronunciado el auditor de Plus Ultra a preguntas del PP durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) sobre su conocimiento de esta empresa vinculada al 'caso Plus Ultra'.

Y es que la comparecencia del auditor de Plus Ultra se ha producido un día después de la imputación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por este caso, aunque Jesús Ángel Carbajo ha dicho que no conoce el auto del magistrado.

En cualquier caso, sí que ha reconocido que vio alguna factura de Análisis Relevante durante sus trabajos en Plus Ultra.

Del mismo modo, el auditor de Plus Ultra ha reconocido que la aerolínea no tenía liquidez dos años antes de la pandemia, aunque desconoce si eso no cumplía los reglamentos europeos para luego posteriormente optar al préstamos.

Asimismo, ha dicho que él sí que conoce los accionistas de Plus Ultra, desvelando que se han ido produciendo diferentes cambios y ha mostrado sus dudas de que la presidenta de la SEPI María Belén Gualda desconociera estas modificaciones.