Aumentan las voces pidiendo a Sánchez que adelante elecciones: PP, PNV, CC, Felipe González y García Page

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 20 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y los casos de presunta corrupción que rodean al Ejecutivo de Pedro Sánchez, como el 'caso mascarillas' que tiene en el banquillo al exministro José Luis Ábalos o la investigación que afecta a su esposa, Begoña Gómez, o a su hermano, han elevado la presión para que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, adelante las elecciones generales.

Sin embargo, el presidente del Gobierno ha dejado claro estos meses que no adelantará las elecciones, que se celebraron el 23 de julio de 2023. Así se lo trasladó al propio Alberto Núñez Feijóo hace una semana en la sesión de control del Congreso, un día después de que se conociese la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

"Habrá elecciones en 2027 y si los españoles quieren, aquí seguiremos cuatro años más para seguir haciendo avanzar a España", espetó a Feijóo en el Pleno del Congreso. Es más, avisó al jefe de la oposición que al Gobierno "se llega con votos" y "no con atajos".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, niega inquietud tras la imputación de Zapatero y después de las advertencias de socios parlamentarios como el PNV para que adelante elecciones. Al ser preguntado por si está tranquilo, ha asegurado que "sí, por supuesto", en una breve declaración a los medios este lunes a la salida de un acto en el que presentó el Plan Social para el Clima en el Espacio Rastro, en Madrid. En la misma línea, fuentes de Moncloa aseguran que hay "tranquilidad máxima" en el Ejecutivo y enmarcan las declaraciones de Esteban en clave electoral, por la cercanía de las municipales en Euskadi en mayo de 2027 y la disputa del PNV con Bildu.

Sin embargo, el goteo de informaciones sobre presuntas irregularidades en torno al rescate de la aerolínea Plus Ultra --por el que le juez José Luis Calama ha imputado a Zapatero y le ha citado a declarar como investigado el día 2 de junio-- ha colocado a Sánchez en una situación política "insostenible", en palabras del PP.

Feijóo, que llegó a convocar una manifestación en Madrid a finales de 2025 bajo el lema 'Mafia o democracia', lleva meses exigiendo a Sánchez que adelante las elecciones y permita que los ciudadanos se pronuncien en las urnas. "El Gobierno está colapsado, la legislatura está muerta", llegó a afirmar ya en octubre de 2025.

CC Y PNV VEN DIFÍCIL QUE SÁNCHEZ PUEDA CULMINAR LA LEGISLATURA

Sin embargo, la imputación de Zapatero y las informaciones que se van conociendo del sumario de esa investigación han desatado un terremoto político en el arco parlamentario y algunos socios del PSOE ya sostienen que es "muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura".

Así, este domingo el presidente del PNV, Aitor Esteban, calificó de "irresponsable" que Sánchez "siga más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada". "Aquí no vale todo", exclamó en un acto en Durango (Vizcaya), donde recordó que "ya van nueve casos abiertos" y "ahora Zapatero".

Y este lunes, ha sido la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, la que ha dado por finiquitada la actual legislatura y ha subrayado que "lo lógico" sería convocar elecciones este año para hacer "borrón y cuenta nueva" en 2027 y empezar a trabajar con un nuevo Gobierno. Dicho esto, ha defendido que Sánchez presente una cuestión de confianza alegando que "nunca fue tan necesario como ahora".

FELIPE GONZÁLEZ Y PAGE PIDEN ELECCIONES GENERALES

Este lunes, ha sido el expresidente del Gobierno Felipe González el que ha pedido elecciones anticipadas, al tiempo que ha defendido la presunción de inocencia de Zapatero, al que no ve "con capacidad para montar una ingeniería financiera" como la que está viendo.

"Deberíamos tener respeto por la infantería, que diría (el presidente de Castilla-La Mancha) García-Page", ha señalado González en Valencia, donde ha señalado que debería haber elecciones "este año".

García-Page también viene exigiendo en repetidas ocasiones a Sánchez que convoque elecciones generales. Hace justo una semana, tras la debacle del PSOE en las andaluzas, advirtió de que los ciudadanos están mandando un mensaje "muy claro y nítido", pero el "destinatario" no lo quiere "entender o mira para otro lado".

PUIGDEMONT YA NO ES IMPRESCINDIBLE

Mientras tanto, el debate político lleva una semana girando en torno a una posible moción de censura, una petición que Vox puso encima de la mesa el pasado martes 19 de mayo, nada más conocerse la imputación de Zapatero. Se trataría, según explican, de una moción de censura instrumental, sólo para convocar elecciones generales y sin negociar nada más.

En 'Génova' siguen manteniendo que esa iniciativa está "abocada al fracaso" en este momento porque no dan los números. "Nos faltan cuatro votos", exclaman en la cúpula del PP, donde quieren poner el foco en los socios de Sánchez y en el PSOE: "Que se cuezan en sus autos".

Pero las cuentas podrían haber cambiado. De entrada, ahora los independentistas de Junts ya no son imprescindibles para que prospere una moción de censura, ya que la suma de votos del PP y Vox, junto con el PNV, UPN y CC ya darían a Alberto Núñez Feijóo la mayoría absoluta que necesitaría para derrocar a Sánchez.

Eso sí, los 'populares' tendrían que convencer al PNV de apoyar esa moción de censura junto con Vox, una compañía que los nacionalistas rechazan de plano.