El aval del TC a la Ley de Amnistía permitirá que Junts recupere su escaño en el Parlamento Europeo

Archivo - Toni Comín, eurodiputado electo de Junts - JUNTS - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El aval del Tribunal Constitucional a la Ley de Amnistía tendrá como consecuencia que Junts podrá recuperar el escaño del exconseller Toni Comín en el Parlamento Europeo, que hasta ahora no ha podido asumir al negarse a tomar posesión en la Junta Electoral Central (JEC) ante el riesgo de ser detenido.

El TC ha sentenciado que la Ley de Amnistía que pactaron PSOE y Junts al inicio de legislatura debe aplicarse a los delitos de malversación, algo que cuestionaba el Tribunal Supremo. A partir de ahí, se han desactivado las órdenes de detención que penaban sobre los cabecillas del proceso independentista de 2017 que habían huido al extranjero, entre ellos el expresidente Carles Puigdemont y su exconseller Toni Comín, ambos de Junts.

Comin fue el cabeza de lista de Junts en las elecciones europeas de junio de 2004 y consiguió un escaño, pero no llegó a tomar posesión porque la legislación española exige personarse en la Junta Electoral Central, que tiene su sede en el Congreso, para prometer o jurar la Constitución y recoger la credencial.

Como el eurodiputado electo no cumplió los trámites para recoger el acta, su escaño en Estrasburgo se quedó vacío. Pero ahora el panorama puede cambiar y, al no haber orden de detención, Comín podrá viajar a Madrid para recoger el acta e incorporarse al Parlamento Europeo, donde Junts ha conseguido plaza en el grupo de Liberales Demócratas del que salió hace años a instancias de Ciudadanos.

Mientras estaba en Bélgica, Comín fue denunciado por acoso sexual y psicológico por parte de un asistente, algo que el político independentista negó, a la vez que criticaba la investigación abierta por el Parlamento Europeo.

La Junta Electoral Central, que esta semana tiene prevista una primera reunión tras la convocatoria de elecciones generales, podrá ya recibir al diputado electo para que, dos años después de su elección, cumplimente el trámite pendiente de juramento o promesa del cargo.