El avión de los Reyes rozó al de Macri cuando maniobraba en Buenos Aires, según Infobae

Publicado 25/03/2019 20:41:37 CET

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Airbus A310 del Ejército del Aire en el que los Reyes han viajado a Buenos Aires rozó el parabrisas del avión del presidente argentino, Mauricio Macri, cuando realizaba maniobras de posicionamiento en el Aeroparque de la ciudad, según ha informado la publicación local Infobae.

Según una imagen a la que accedió este medio, ambas aeronaves están siendo evaluadas para certificar si están en condiciones de volar. Infobae cita expertos del sector aeronáutico para afirmar que el responsable de señalizar las maniobras no tenía la linterna baliza reglamentaria y, de este modo, el piloto español no pudo ver con exactitud el otro avión.

No obstante, fuentes de la delegación española, aseguran que no tenían conocimiento del suceso y que no notaron nada a bordo del avión español.

Este incidente se suma al que se vivió con la escalera del avión al aterrizar los Reyes. Según han relatado medios locales, la escalera que se había preparado en el Aeroparque Jorge Newbery no tenía altura suficiente y la delegación española tuvo que esperar casi una hora a que les facilitasen una escalera adecuada para poder desembarcar.