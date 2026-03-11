La AVT carga contra Sánchez y Marlaska acusándoles de mentirles sobre los presos de ETA: exigen que cumplan penas

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, asiste al acto en conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo con un recuerdo especial al 22º aniversario del 11M, junto con Maite Araluce, presidenta de la AVT. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, y la presidenta de honor de la AVT, María Ángeles Pedraza han criticado que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, les mintiese al asegurar a las víctimas de ETA que no acercarían a más de una quincena de presos de la banda terrorista al País Vasco antes de acercar a "la mayoría" y de que "más de la mitad de los presos cumplan condena de manera flexible". Pedraza, además, ha cargado contra el presidente del Gobierno a quien culpa de blanquear a los herederos de ETA.

"Hemos visto la primera mentira del ministro mirándonos a la cara cuando nos dijo que iba a ser así y se ha acercado absolutamente a todos los terroristas al País Vasco excepto a algunos que han preferido quedarse ellos en Navarra", ha recriminado.

Así lo ha señalado la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en el acto de conmemoración del 22º aniversario del 11-M en el Bosque del Recuerdo del parque del Retiro en Madrid al que han asistido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el alcalde de la ciudad de Madrid, José Luis Martínez Almeida, entre otros representantes políticos.

En su intervención, la presidenta de la asociación ha cargado contra el ministro haciendo alusión a la noticia del que fuera jefe de la organización terrorista ETA Garikoitz Aspiazu Rubina 'Txeroki' que recibió el régimen de semilibertad con el que podrá salir de prisión de lunes a viernes.

Sobre ello, Araluce ha insistido en que "la memoria debe ir acompañada de la verdad, sin sesgos ni equidistancias que pretenden blanquear a los asesinos" y ha lamentado que la dignidad se debilita cada vez que se presenta a un terrorista "como si fuese una víctima".

"Pedimos justicia, la justicia exige que el cumplimiento de las condenas se aplique con rigor, transparencia y respeto a las víctimas", ha agregado la representante de la AVT.

Asimismo, ha agregado que la delegación de competenecias penitenciaras al gobierno vasco, así como la flexibilización de "más de la mitad" de los presos de la banda terrorista que "no cumplen formalmente los requisitos y concesiones de libertades condicionales" no transmite justicia, sino que les evoca "la sensación de que las penas se diluyen, de que la responsabilidad se desvanece o de que el dolor se convierte en un asunto secundario".

ES CULPA DE SÁNCHEZ Y MARLASKA

Al hilo, la presidenta de honor de la misma asociación y madre de una de las fallecidas por el atentado del 11 de marzo de 2004, María de los Ángeles Pedraza, ha señalado directamente al líder del Ejecutivo y al titular de la cartera de Interior porque "han blanqueado a los herederos del brazo institucional de ETA".

En su discurso durante el acto, ha incidido en que Marlaska ha mentido a las víctimas de ETA y ha lamentado que el Gobierno tenga "como socio preferente" a Bildu, de quien opina que es una "desfachatez" que tenga representación en la Cámara Baja.

La madre de Miriam --asesinada a los 25 años por una de las bombas del 11M-- ha reivindicado su derecho a expresarse como víctima del terrorismo y ha apuntado a La Moncloa por no esclarecer los asesinatos de sus familiares: "Nos ha dado la espalda con la forma de ningunearnos, llega ya hasta tal punto de querer borrarnos del mapa".

Así, ha considerado que los políticos mencionados son los que están permitiendo que las personas afectadas por el terrorismo sean vistas como egoístas.

Sobre ello, ha apostillado que ellos sí quieren pasar página, pero son los políticos quienes siguen recordando lo ocurrido hace 80 años. "Les aseguro que yo quiero convivir y quiero evolucionar, pero con justicia", ha deslizado.

"SERÁ SÁNCHEZ QUIEN ACABE CON ESPAÑA NO LOS YIHADISTAS"

En otro orden de cosas, ha aseverado que será Sánchez quien acabe con España, no los yihadistas, y quien con su "cinismo y prepotencia" ya "raya la indecencia", entre otras cosas, por haber quitado a ETA de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea.

Finalmente, ha concluido con una crítica a la delegación del Gobierno en Aragón, porque "quería saber si iba a decir algo del ministro de Interior" porque, si en el evento de Aragón la Asociación tenía intención de decir algo contra Marlaska "no asistiría nadie del Gobierno".