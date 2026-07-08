La AVT denuncia dos nuevas semilibertades a presos de ETA y ve una "infamia" que queden 38 condenados en prisión

Archivo - Entrada del centro penitenciario de Zaballa, en Álava - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha denunciado la concesión de dos nuevas semilibertades a presos de ETA tras la aprobación del tercer grado a Arkaitz Aguirregabiria Del Barrio y otro 100.2 del Régimen Penitenciario para Juan Luis Rubenach Roiz.

"Las cárceles continúan vaciándose de etarras", ha alertado la AVT, que ha calificado de "infamia" que ya sólo queden 38 condenados en prisión cumpliendo sus penas por terrorismo clasificados en segundo grado o régimen ordinario.

La AVT ha recordado que el Gobierno vasco, tras la cesión de las competencias penitenciarias en septiembre de 2021, ha aprobado 122 progresiones al tercer grado o régimen de semilibertad para presos de ETA, 25 de ellos repetidos tras ser revocados por la justicia.

Además, se han otorgado 23 flexibilizaciones del régimen ordinario en aplicación del artículo 100.2 del Régimen Penitenciario y se han concedido un total de 62 libertades condicionales.

"Una vez más, las víctimas del terrorismo somos también víctimas de la impunidad", ha lamentado la AVT en su perfil en la red social X.

Arkaitz Agirregabiria del Barrio fue detenido, juzgado y condenado a 25 años de prisión por el asesinato en 2010 del brigadier de la policía francesa Jean-Serge Nérin, la última víctima de la banda terrorista ETA.

Por su parte, Juan Luis Rubenach Roiz ingresó en prisión en 2019 y tiene dos acumulaciones de condena de 30 años por asesinato, asesinatos en grado de tentativa y estragos. Fue uno de los presos de ETA acercados al País Vasco por decisión de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior.