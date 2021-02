La AVT lamenta que Marlaska "felicite" su 40 aniversario acercando al etarra asesino del marido de una de sus fundadoras

Censura el uso de "cartas tipo" de falso arrepentimiento después de que la Audiencia Nacional cuestionara que fueran sinceras

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha lamentado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "felicite" a esta asociación por su 40 aniversario acercando a otros cinco etarras, entre ellos el "sanguinario Makario", asesino del marido de una de sus fundadoras. También ha rechazado que se mantengan las alusiones al arrepentimiento de los terroristas a través de "cartas tipo" fomentadas por el Ministerio del Interior.

En un comunicado, la AVT reprocha a Interior que nadie de este departamento ni de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo haya tenido "ni el detalle, ni la deferencia ni la sensibilidad" para felicitarles este 4 de febrero, como sí hicieron otras instituciones y cargos públicos, por el cuarenta aniversario de la asociación.

"Las únicas comunicaciones que tenemos con ellos son los viernes, cuando nos comunican los traslados", han lamentado, recordando que hoy han incluido a Ignacio Aracama Mendia, 'Makario', que deja la cárcel de Sevilla para ir directamente a la de Zaballa (Álava) por cuestiones amparas en la Ley de Protección de Datos.

La AVT ha recordado que "el sanguinario Makario es asesino de siete personas, entre ellas Jesús Velasco, marido de una de las fundadoras de la asociación", en referencia a Ana María Vidal-Abarca.

EXPLICACIONES SOBRE LAS 'CARTAS TIPO'

"Desde la AVT somos testigos cada semana de cómo estos movimientos causan en las víctimas del terrorismo un inmenso dolor, y lo que es peor, que todavía seguimos esperando una explicación por parte del Ministerio del Interior para que nos aclaren por qué se ha derogado de facto la política de dispersión", han recordado.

La asociación señala que esta semana la Audiencia Nacional ha asestado "un golpe a las ya conocidas como 'cartas tipo' de arrepentimiento" que firman los presos de ETA al considerar que su único objetivo es la obtención de beneficios penitenciarios, al ser "significativamente idénticas y no existir una petición de perdón expreso a las concretas víctimas de sus acciones terroristas". La Sala de lo Penal, de hecho, revocó las redenciones extraordinarios del etarra Sebastián Echaniz Alcorta.

Para cuatro de los cinco presos de ETA acercados este viernes, Instituciones Penitenciarias mantiene la referencia a estos escritos de arrepentimiento, algo que la AVT denuncia por formar parte de una "estrategia orquestada por los abogados de los etarras para hacerles firmar cartas de falso arrepentimiento, y así tramitar con el Ministerio del Interior su traslado a cárceles próximas al País Vasco".

"Aunque el auto de la Audiencia Nacional no tiene relación directa con los traslados", señalan, "evidencia la política penitenciaria del Gobierno que está blanqueando los traslados con cartas de supuesto arrepentimiento". La Asociación ha reiterado que no existe verdadero arrepentimiento sin colaboración con la justicia, "por lo que nunca dará validez a estas cartas".

"Estos nuevos acercamientos", continúa la AVT, "no hacen otra cosa que reafirmar lo que desde la AVT llevamos mucho tiempo alertando: es evidente que el destino final de los presos es el País Vasco, como lo demuestra el acercamiento del sanguinario Makario directamente desde Sevilla a Álava, sin una primera parada en alguna cárcel cercana al País Vasco". "Pero no se equivoquen, no los quieren cerca, los quieren libres", han denunciado.