El ayuntamiento de Barcelona defiende el desalojo de 295 personas de la acampada de la plaza Cataluña: "Urgía ya"

Desalojo de la acampada por la vivienda de Barcelona la noche de este domingo - LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, ha defendido el desalojo de la acampada de plaza Catalunya en un operativo llevado a cabo entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, que ha contado con 465 agentes urbanos, mossos y bomberos y ha supuesto el desalojo de 295 personas y 150 tiendas: "Urgía ya".

"Los motivos que habían dado sentido a la protesta ya no existían", ha dicho en declaraciones a la prensa desde el consistorio este lunes, en donde ha expresado que la situación se tenía que reconducir.

Ha apuntado que era de "pura lógica" la recuperación del espacio y ha insistido en que este era el objetivo del desalojo, el cual ha celebrado cómo se ha desarrollado.

En el operativo también han participado 27 equipos de limpieza con 55 operarios (que han sacado 45 kilos de desechos) y 6 trabajadores del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (Cuesb), que han atendido a 3 personas que han pedido asistencia social, y ha apuntado que los Bombers de Barcelona se han encargado de hacer la desconexión de los puntos eléctricos.

Preguntado por si el desalojo permitirá que plaza Catalunya recupere su uso tradicional durante la Navidad, el socialista ha afirmado que la plaza tiene una actividad "muy vinculada" a las fiestas durante la Navidad y que el desalojo permitirá recuperar la planificación prevista en el espacio.

NIEGA NEGOCIACIONES

Sobre si han habido negociaciones con portavoces de la acampada para el desalojo, lo ha negado aunque ha defendido que ha habido "algún contacto", y a la vez ha criticado la falta de interlocución con los acampados.

Preguntado por si le consta que los desalojados han trasladado el campamento en la playa del Espigó del Gas de la Barceloneta, Batlle ha expresado que se está haciendo el seguimiento.