Ayuso exige que no impere "ley del silencio" en Adamuz y ve que Gobierno necesita "ganar tiempo y buscar culpables"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido este jueves que no impere "la ley del silencio y del miedo" en el accidente de tren en Adamuz (Córdoba), que ha dejado al menos a 43 personas fallecidas y decenas de heridos, y va a Gobierno de la nación que necesita "ganar tiempo para buscar culpables".

"Sabemos que esta ley del silencio bueno pues obedece a que necesitan ganar tiempo, como en el apagón, para buscar culpables y despistar, y de paso pues desviar de algunas polémicas", ha reprochado la presidenta madrileña en una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press.

Así, ha afirmado que si el tren accidentado, en lugar de ser de Renfe o AVE fuera de Metro de Madrid, el Ministerio de Transportes y el Gobierno la que "hubiera liado sería tremenda", si bien ha subrayado que no es cuestión de hacer "justicias ni venganzas". "Esta vez no tienen a quién culpar, es un Gobierno que desde que empezó a gobernar hace ocho años cada situación catastrófica que hemos vivido siempre tenía la manera, con la prensa de régimen y con campañas furibundas, de encalomarle la culpa a alguien, buscaba siempre culpables, no soluciones", ha espetado.

En esta línea, la presidenta ha censurado que los trenes de Renfe tengan "menú 2030, en cinco idiomas y llegan a una estación con nombre de mujer", mientras que lo que quieren los españoles es llegar "puntual y con vida" a su destino. "Pienso que hay mucha floritura en torno a la gestión, pero no hay verdad", ha incidido.

Es por ello que Díaz Ayuso ha puesto el foco en la necesidad de saber lo que ha sucedido en Adamuz y pedir responsabilidades porque "no se sabe qué ha pasado". Además, ha reprochado que enfrente se encuentren un Gobierno de la nación "que no invierte" en la red ferroviaria y que está "entregado a ser un rodillo para el independentismo vasco y catalán", además de estar "sometido a ese chantaje para comprar y blanquear al independentismo y fabricar a la cara de todos los españoles una nación".

Asimismo, ha criticado a un Ministerio de Transportes que en los últimos años ha contratado "trenes que no cabían" por parte de exdirigentes del mismo que "están en la cárcel o imputados", además de ser "porteros de discoteca". "Si a eso también le añades que durante muchísimo tiempo pasajeros, técnicos y maquinistas advertían del estado de las vías, evidentemente esto confluye en la responsabilidad política", ha detallado.

CRITICA LA "FALTA DE HUMILDAD" DE PUENTE Y SUS PROPUESTAS "SIN RIGOR"

Ha cargado también Díaz Ayuso contra la actual cabeza del Ministerio, Óscar Puente, que "nunca tuvo la humildad de dedicar tiempo a aprender" y de saber "qué tenía entre manos" sino que simplemente se ha dedicado "a hacer propaganda".

Considera que Puente ha hecho en estos años propuestas "sin ningún rigor" y se ha dedicado a utilizar "los medios del Ministerio" para ver quién habla de él "en las redes", que el ministro "solo utiliza para insultar".

Además, la presidenta madrileña ha criticado que el Gobierno intente "encalomar la culpa a alguien" mientras en verano, durante los incendios que asolaron Castilla y León o Extremadura, a sus presidentes les hicieron "pasar un calvario".

"Nunca escuche la solidaridad del Gobierno con estos presidentes que evidentemente no tienen la culpa de que se provoquen incendios a gran velocidad", ha reprochado, a la vez que ha pedido no estar "en el sectarismo" sino centrarse "en el rigor científico y la verdad" porque sino los problemas de España "se van a seguir multiplicando".