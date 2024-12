Ayuso hace balance de su gestión mientras alerta de los "enemigos clásicos" de España y el Gobierno de Sánchez

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alertado de los "enemigos clásicos de España, los que siempre han vivido de ella, y el más inesperado de todos los enemigos: el propio Gobierno de la Nación".

Desde la Real Casa de Correos, en una rueda de prensa para hacer balance de 2024, la dirigente madrileña ha comenzando destacando que el 93% de las medidas del programa electoral con el que se presentó a las últimas elecciones "están ya cumplidas o en marcha".

"Aunque quieren acostumbrarnos a que mentir o cambiar de opinión suplantan programas de gobierno, en la Comunidad de Madrid defendemos la obligatoriedad de cumplir los compromisos con los que pedimos el voto a los ciudadanos", ha subrayado.

La dirigente madrileña ha defendido que tiene "un Gobierno honesto, que no hace pactos antinatura, que no dilapida el Código Penal, que no amnistía delitos, que no oculta el proyecto, como está ocurriendo con el Gobierno de Sánchez", que pretende instalar "de una manera cada vez menos oculta" al país en una "república plurinacional".

