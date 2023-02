Aznar advierte que si el Gobierno repite victoria "habrá un cambio de país" pero confía en Feijóo y en su "moderación"

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha advertido que si el actual Gobierno de España repite victoria en las próximas elecciones "habrá un cambio de país" pero ha ensalzado que Feijóo "se acerque correctamente a la moderación" y ofrezca un liderazgo "maduro, serio, competente y que transmite confianza".

Así lo ha asegurado este domingo en una entrevista que ha concedido al periódico 'El Mundo', recogida por Europa Press, en el que afirma que España está en un tiempo "críticamente existencial". "Si la coalición gobernante actual tuviese la posibilidad de repetir su victoria y seguir gobernando después de las elecciones, habría un cambio de país. Y no es deseable", ha subrayado.

En concreto, Aznar ha detallado que si eso ocurre habrá una mutación constitucional, un cambio de régimen y un cambio en la Constitución. "Puede ser por vía de un proceso constituyente o por vía de mutaciones constitucionales que hagan la Constitución irreversible", ha manifestado.

Sin embargo, considera que el PP "está en su sitio" y reitera su apoyo "sin fisuras y sin reservas". "Creo que es el liderazgo adecuado, creo que se han hecho los análisis adecuados y creo que se está en la estrategia correcta. Y espero que eso derive en unos resultados electorales muy favorables, no solo para el PP, sino para los intereses españoles", ha asegurado.

Respecto a la estrategia de Feijóo, Aznar destaca su idea de sumar, parecida a su estrategia en la década de los 90, y asevera que el actual líder popular es "competente". Además, el expresidente pide al PP tener muy claros los puntos de referencia para que el elector esté "muy seguro de qué es lo que vota, a quién vota y qué espera".

"Al PP lo han intentado destruir en distintas ocasiones y no se ha podido, porque tiene unas raíces muy fuertes. Y hay que conservarlas. Para mí hay elementos clave en ese terreno. La idea de la fortaleza del Estado y de la fortaleza de la nación. Sin una nación fuerte y sin un Estado sólido no es posible que pueda sobrevivir un Estado organizado descentralizadamente", ha concretado.

En este sentido, ha reafirmado que es importante la idea de la nación fuerte y del Estado sólido, aspectos compatible y realizables con el Estado autonómico. La vigencia de los valores constitucionales y los principios de la igualdad de todos ante la ley es otro de los principios básicos que hay que garantizar. El respeto a la ley y al Estado de Derecho es un elemento", ha apostillado.

Por otro lado, sobre el PSOE, ha comentado que actualmente no es un pilar del orden constitucional. "Yo no puedo decir que lo sea un partido que elimina el delito de sedición, que elimina el delito de malversación, que pone en cuestión el concepto de la nación española, que no es capaz de defender correctamente la igualdad ante la ley y el Estado de Derecho, ni las sentencias, o que utiliza de manera partidista las instituciones. Es que no estamos para matices, estamos para hacer política grande", ha indicado.