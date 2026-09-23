Aznar alerta de que el "sanchismo terminal" es "peligroso": "Y lo estamos comprobando"

1119462.1.260.149.20260923134011 El expresidente del Gobierno y presidente de FAES, José María Aznar, durante la inauguración del Campus FAES 2026, en la Fundación Ortega–Marañón, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Aznar ha inaugurado el Campus FAES 2026 que este año se titu - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este miércoles que los pasos que está dando el Gobierno de Pedro Sánchez en el exterior y en el interior, como el "intento de deformar el censo electoral" con la llamada 'ley de nietos', evidencian que el "sanchismo terminal" es "peligroso". "Y lo estamos comprobando".

Así lo ha asegurado en la sesión inaugural del Campus FAES 2026, que se celebra en Madrid --bajo el título 'América Latina en transformación: consecuencias para la Unión Europea'-- que el viernes será clausurado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Aznar ha arrancado su intervención denunciando la "parálisis política" que vive España, con un Gobierno "incapaz de ningún esfuerzo distinto a la propaganda". A su entender, es "una fábrica de relatos a la espera de capitalizar cuando toque las mentiras que propaga".

"España no ha salido más fuerte de estas dos legislaturas. ¿Cómo va a salir más fuerte de la mano de un Gobierno dispuesto a dejar atrás a la mitad del país que no le vota? La percepción de una España averiada admite poca réplica", ha sentenciado.

"MÁS IMPUESTOS, MÁS DESPILFARRO Y MÁS DEUDA"

En el plano económico, ha dicho que el legado de Sánchez es una España con "menor poder adquisitivo" y "muchos más impuestos, más despilfarro y más deuda". "Se habla mucho de lo público pero se invierte poco en lo que es de todos. Se ha preferido derrocharlo cuando no distraerlo en provecho de unos pocos", ha denunciado.

También ha criticado su política de "normalización" en Cataluña, que ha llevado al auge de Aliança Catalana y que puede conducir a un Parlamento catalán "copado por el independentismo". Y en el País Vasco, ha proseguido, "vaciar las cárceles de terroristas y anegar con sus testaferros las instituciones solo normaliza lo aberrante".

En este sentido, ha indicado que "lo que debe irse con el sanchismo pues no es sólo una persona o un partido" sino "toda una práctica política". A su entender, la concepción patrimonial del poder conduce "a una auténtica privatización del Estado que está a la vista de todo el mundo".

"INTENTO DE DEFORMAR EL CENSO ELECTORAL"

En lo interior, ha proseguido, han asistido a un intento de "deformar el censo electoral. ¿Cómo confiar en la probidad de quien toda España ha visto ensayando un fraude en la sede de su propio partido? ¿Cómo presumir buena fe en alguien que confunde voto secreto con urna escondida?", se ha preguntado.

En lo exterior, ha dicho que el Gobierno "se dedica a exhibir pases morales, y esa gesticulación la llama política exterior". "Se desafían compromisos y alianzas, con sacrificio del interés nacional, buscando tan sólo el impacto demoscópico aunque eso haga más vulnerable a España", ha criticado.

Como ejemplo de ello ha citado lo ocurrido con Estados Unidos. A su entender, "ha ido mucho más allá que cualquier otro socio europeo, en su afán por protagonizar la contestación a la Administración Trump subordinando, marca de la casa, el interés nacional al partidista".

"Dije en su día que el sanchismo terminal era un sanchismo singularmente peligroso. Y lo estamos comprobando", ha sentenciado Aznar, que ha añadido que si el Gobierno dedica al PP "las peores andanadas de su artillería, es porque le identifica correctamente como su única alternativa posible".

Es más, ha dicho que si el PSOE "fomenta el crecimiento de otras opciones, lo hace por idéntica razón". A su entender, un socialismo "abonado a la política de trinchera no tiene autoridad moral para denunciar el supuesto extremismo de los demás".

"Han hecho de la necesidad virtud, es decir, han incorporado como propios ingredientes esenciales de cada trozo de Frankenstein para conformar una alianza estratégica. No una alianza coyuntural", ha relatado.

Así, ha dicho que "el revisionismo histórico, la desconstrucción constitucional, las primas al secesionismo, la ingeniería social desorbitada, la legislación ideológica son ya parte del acervo histórico del socialismo español".

LAS GENERALES, "UNA GRAN CONVOCATORIA NACIONAL"

Aznar ha asegurado que las próximas elecciones generales serán "una gran convocatoria nacional en toda la extensión del término". "Los españoles decidirán con qué partido cuentan; lo contrario de ahora, en que un partido decide con qué españoles cuenta", ha afirmado.

El expresidente ha recalcado que en esos comicios "hay que votar para cancelar ocho años de retroceso histórico, pero también para otorgar un mandato claro de reconstrucción política, económica e institucional".

En este punto, ha apelado al voto útil al PP que dirige Alberto Núñez Feijóo. "Concentrar el voto en las siglas del PP será el camino más corto para que un Gobierno fuerte pueda hacer lo contrario del sanchismo, que es algo muy distinto a practicar un sanchismo al revés", ha indicado.

Según ha destacado, el PP ha expresado un "compromiso nítido" de "acabar con el sectarismo para recuperar la unidad" y "derribar ese muro que Sánchez erigió como programa de gobierno en su última investidura".

"MUY PRONTO CAMBIARÁ LA MAREA"

Además, ha subrayado que la defensa de la nación española y la defensa de la idea de libertad deben seguir siendo los ejes de la propuesta política del Partido Popular. "No hay libertad sin nación, no hay nación sin libertad. Libertad y nación unida es lo mismo", ha sentenciado.

El expresidente ha asegurado que hay que devolver al ejercicio de la política "la seriedad en el cumplimiento de los compromisos adquiridos, la responsabilidad en el poder y la rendición de cuentas ante la ciudadanía".

"Gobernar no es ir eslabonando campaña de marketing cada cuatro años a costa de lo que sea. Si España está desordenada, vendida y expuesta, habrá que ordenarla, rescatarla y defenderla porque no hay otro modo de proteger a los españoles", ha declarado, para concluir que el PP cree en el "porvenir de España" y hay que ponerse a "reparar los diques" porque "muy pronto cambiará la marea".