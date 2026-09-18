Aznar avisa de que Sánchez es "capaz de cualquier cosa": "la 'Ley de nietos' ha sido un intento de alterar el censo"

El expresidente del Gobierno José María Aznar, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 10 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) - El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha avisado hoy de que el Gobierno de Pedro Sánchez es "capaz de cualquier cosa" y ha puesto como ejemplo la llamada 'Ley de nietos', que considera un "intento de alterar el censo para obtener ventajas electorales". Esta norma preveía dar la nacionalidad a los descendientes de españoles que se tuvieron que exiliar y que con la instrucción del Ministerio de Justicia se ha ampliado también a otro tipo de emigración.

Según José María Aznar, que ha realizado estas declaraciones en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, los próximos meses van a ser "muy desagradables" para España porque este es un "Gobierno capaz de hacer cualquier cosa".

En este sentido se ha referido a la llamada 'Ley de nietos', por la que habían solicitado la nacionalidad más de 2,5 millones de personas. En su opinión se trata de un "intento de alterar el censo para obtener ventajas electorales". "No había pasado jamás en España y es absolutamente inaceptable", ha espetado.

Aznar considera que la concesión de la nacionalidad tiene que estar sujeta a unos requisitos y "no se puede regalar a cualquiera". De hecho, ha comentado que él ha conocido a personas en sudamérica a las que se les ha concedido la nacionalidad y "no han pisado nunca España", ni saben cuál es el origen de su familia, ni dónde tenían arraigo, "pero pueden votar en las elecciones".

DESCOMPOSICIÓN DEL ESTADO Y SAQUEO

Ante una información de hoy de El Confidencial sobre un documento de el Censo en el que se admite que se estaba inscribiendo a los nacionalizados sin pedir pruebas de su arraigo, el expresidente del Gobierno ha señalado que esta es una prueba de que la "descomposición del Estado y el debilitamiento de la nación son los objetivos".

Por ello, considera que es necesario restaurar y fortalecer el Estado por que ya hay "otros que están esperando ya" para aprovecharse de la situación. Así, ha citado que el Gobierno vasco ya dice que hay que "darse prisa" mientras esté este Gobierno para "coger la Seguridad Social".

"Esto es un saqueo", ha exclamado el exjefe del Ejecutivo, quien cree que situaciones como esta están dañando las instituciones y la democracia.

Esto, ha asegurado, se va a sumar a que los próximos dos años van a ser "extraordinariamente complicados" internacionalmente porque serán los dos últimos de Donald Trump como presidente de los EEUU. "Si la política norteamericana ha sido impredecible hasta ahora, durante los próximos dos años puede serlo aún mucho más".