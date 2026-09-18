Aznar inaugura el miércoles el Campus FAES 2026, que clausurará Feijóo

Archivo - El expresidente del Gobierno, José María Aznar, y el presidente del PP, ALberto Núñez Feijóo, durante la clausura del Campus FAES, a 19 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exjefe del Ejecutivo y presidente de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), José María Aznar, inaugurará este miércoles el Campus FAES 2026 que, un año más, será clausurado por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el viernes.

Durante estas jornadas, bajo el título 'América Latina en transformación: consecuencias para la Unión Europea', se abordarán la reconfiguración de los sistemas políticos latinoamericanos, la polarización ideológica, el auge de los liderazgos personalistas y las tensiones institucionales que afectan a la estabilidad democrática y a la capacidad de gobernanza.

Un encuentro donde se reunirán responsables políticos, académicos, analistas y representantes del mundo empresarial para estudiar los cambios que atraviesa América Latina y sus implicaciones para España; así como su posicionamiento ante la competencia entre Estados Unidos, la Unión Europea, China y Rusia.

El Campus FAES, que este año tendrá lugar en la Fundación Ortega-Marañón, será inaugurado a partir de las 11.00 horas por Aznar. Entre los ponentes confirmados se encuentran la eurodiputada del PP Isabel Benjumea; el CEO de Iberdrola, Mario Ruiz-Tagle; el coordinador de la Fundación FAES, Vicente de la Quintana; el director de Desarrollo Corporativo de la Cámara de Comercio de España, Andrés Pereda; y el director de Estrategia Corporativa de Repsol, Antonio de la Torre.

También participarán el socio responsable de EY Insights, Juan Pablo Riesgo; la profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, Nuria González; el exeditor del diario El Mercurio de Chile y adjunto al director de El Debate, Cristian Pizarro Allard; el catedrático de filología española y escritor, Jon Juaristi; y el profesor-investigador en la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Jordi Canal.

Tras la inauguración de este miércoles habrá una mesa redonda titulada 'Reconfiguración política en América Latina: polarización, liderazgo y gobernabilidad' que reunirá a la presidenta de Nuevos Españoles y secretaria del Comité Ejecutivo Nacional del PP, Carmen Cervantes; al exsecretario de Estado de Cultura, Miguel Ángel Cortés; y al catedrático de Derecho Constitucional de la UCM, Rafael Rubio; moderados por Mira Milosevich.

Ya por la tarde, se celebrará la sesión 'América Latina en la competencia geopolítica global: entre autonomía y alineamientos' con el eurodiputado Gabriel Mato; el investigador sénior asociado del Real Instituto Elcano, Rogelio Núñez Castellano; y el jefe de redacción del diario independiente cubano 14ymedio, Bertrand de la Grange; moderados por el director de FAES y eurodiputado del PP, Javier Zarzalejos.