Aznar y Rajoy se implican en la campaña en Castilla y León para arropar a Mañueco ante las elecciones autonómicas

Archivo - El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández-Mañueco (i), y el expresidente del Gobierno y presidente del Instituto Atlántico de Gobierno, IADG, José María Aznar (d), participan en una nueva sesión del Aula de Liderazgo IADG-U - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José María Aznar estará el próximo 24 en Burgos con el presidente de Castilla y León y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, a dos días del arranque oficial de la campaña para las elecciones de Castilla y León.

El expresidente Mariano Rajoy ya coincidió este mismo jueves en un acto con Mañueco en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), pero se prevé que tanto él como Aznar vuelvan a Castilla y León en la campaña electoral, dado que están cerrando fechas, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

Aznar, que tiene una especial vinculación con esta comunidad porque fue presidente de Castilla y León entre 1987 y 1989, volverá de nuevo a hacer campaña para pedir el voto para el PP, como ya hizo en los comicios de hace cuatro años.

Entonces, Aznar pidió un respaldo "rotundo" para Mañueco y alertó contra la "fragmentación del voto" de centroderecha, en un momento en que Vox tenía solo un escaño en las Cortes pero escaló hasta los 13 diputados en esos comicios de 2022.

AZNAR Y RAJOY ALERTAN CONTRA EL POPULISMO

El próximo 24 de febrero Aznar viajará a Burgos para presentar su último libro 'Orden y Libertad. Principios y tareas irrenunciables en defensa de la democracia liberal' (Esfera de los Libros), un acto al que acudirá Alfonso Fernández Mañueco.

Este jueves fue Rajoy el que coincidió con Mañueco en Valladolid, en un acto en el que ha avisado de que "el mayor peligro para la democracia son los populismos, de extrema derecha y de izquierda". El expresidente ha lanzado esta advertencia en la presentación de su libro 'El arte de gobernar' (Almuzara).

También Aznar ha lanzado un mensaje similar hoy en otro acto en el Senado, donde ha presentado una biografía impulsada por FAES titulada 'Alexis de Tocqueville. Un liberal único'. Allí ha alertado contra el "nuevo despotismo mayoritario" que supone el populismo, un mensaje que se produce en medio del crecimiento que ha experimentado Vox en los últimos meses.

FEIJÓO Y 'BARONES' DEL PP TAMBIÉN HARÁN MÍTINES EN CYL

Mañueco también contará con el apoyo del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la campaña de Castilla y León, así como con 'barones' territoriales, como el gallego Alfonso Rueda o la madrileña Isabel Díaz Ayuso.

También habrá presencia de alcaldes y de miembros de la dirección nacional del PP, como la leonesa Ester Muñoz, la abulense Alicia García, o el secretario general del PP, Miguel Tellado.

La campaña arrancará oficialmente el viernes 27 de febrero a las 00.00 horas y se prolongará durante 15 días, finalizando el 13 de marzo. Hasta la cita con las urnas, el partido programará numerosos actos en las 9 provincias. "2.248 mítines dan para mucha gente", exclamó Mañueco la pasada semana.



