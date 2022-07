Bal reta a Feijóo a decir si piensa que Galicia y España "están a la misma altura" tras las palabras de Sánchez en Ermua

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha retado este lunes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a decir si piensa que Galicia y España "están a la misma altura", tras decir el presidente, Pedro Sánchez, que "Euskadi y España son países libres" durante el homenaje a Miguel Ángel Blanco en Ermua.

"Le pregunto a Feijóo qué piensa de Galicia, si está a la misma altura que España", ha dicho Bal en rueda de prensa en la sede nacional del partido tras la reunión de la Ejecutiva, antes de matizar que "no" lo están.

En esta línea, el también portavoz nacional de la formación 'naranja' ha destacado que Feijóo "no ha tenido una palabra de crítica" a las palabras de Sánchez y ha asegurado que ambos "tienen la misma idea de la estructura política de España". "No tienen un proyecto de país, sólo de partido y se suman a esa ocurrencia, a ese invento ridículo de (el expresidente José Luis Rodríguez) Zapatero de llamar a España una nación de naciones", ha continuado.

De las palabras del presidente, Bal ha indicado que el presidente "se atrevió" a pronunciarlas delante del jefe del Estado, el rey Felipe VI, "a poner en el mismo lugar, como si fueran entidades equivalentes, a España y a Euskadi". "Ni siquiera en la conmemoración de ese asesinato vil (el de Miguel Ángel Blanco) fue capaz de olvidarse de su agenda colaboracionista", ha señalado.

El vicesecretario general de Ciudadanos ha aprovechado para criticar la Ley de Memoria Democrática, que cuenta con el respaldo del PSOE, Unidas Podemos, el PNV y Bildu frente al 'no' del partido 'naranja', PP y Vox, y ha hecho hincapié en que es una ley de "desmemoria".

Recalcando las "atrocidades" cometidas por la banda terrorista ETA y reivindicando el Espíritu de Ermua surgido tras el asesinato de Blanco, ha hecho hincapié en que ETA y Bildu, el "brazo político" de ETA, "dictan las leyes de memoria democrática", lo que ha considerado una "humillación para todos los españoles" pero, en especial, "una tremenda humillación" para las víctimas.

De esta manera, ha indicado que "para Sánchez vale todo con tal de mantenerse en el poder" y se ha dirigido a él para decirle que "no todo vale": "no se puede con una mano reivindicar a los inocentes que fueron asesinados y con la otra mano entregar la historia de España para que sea reescrita" a quienes "nunca han condenado" los crímenes "ni se han arrepentido" por sus asesinatos. "No se puede ser tan hipócrita, no nos merecemos este Gobierno", ha sentenciado Bal.



