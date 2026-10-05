Baleares impulsa la UAPE para agilizar proyectos estratégicos y facilitar la llegada de inversiones a las Islas

Archivo - La presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens, durante el Congreso España 360º, en el Hotel Palace, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha presentado este lunes la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE), una herramienta con la que el Ejecutivo autonómico busca agilizar la tramitación de iniciativas estratégicas y facilitar la relación de sus promotores con las distintas administraciones, con el objetivo de favorecer la llegada de inversiones a las Islas.

Durante su intervención en el foro 'Baleares, territorio de oportunidades para proyectos estratégicos', organizado por la CEOE y la CAEB, Prohens ha defendido la necesidad de reducir la burocracia, reforzar la seguridad jurídica y generar un "clima de confianza y de tranquilidad" para favorecer la inversión, al tiempo que ha reivindicado el papel de las empresas en la transformación del modelo económico.

La presidenta balear ha defendido que las administraciones deben "acompañar" y "facilitar" la actividad económica, en lugar de convertirse en un obstáculo para quienes quieren invertir.

"Sin lo privado, sin una buena salud de lo privado, sin un sector privado que genere oportunidades, que genere riqueza, no hay sostenibilidad de lo público", ha afirmado.

En este sentido, Prohens ha explicado que las Islas están inmersas en una transformación de su economía que requiere atraer empresas, inversores y proyectos, para lo que ha reclamado una Administración capaz de escuchar, coordinarse y reducir los tiempos de respuesta.

LA UAPE PRIORIZARÁ Y AGILIZARÁ LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Sobre la UAPE, la presidenta balear ha explicado que su objetivo es acompañar a los proyectos estratégicos desde su llegada a la comunidad autónoma y facilitar su relación con las distintas administraciones. Así, ha señalado que el promotor contará con "un interpromotor, no decenas de ellos", para evitar que tenga que enfrentarse a una "cadena de obstáculos" administrativos.

"No se trata de saltarse las reglas ni de eliminar garantías", ha remarcado, sino de evitar que un proyecto que cumple con la normativa tenga que afrontar una tramitación innecesariamente compleja.

En esta línea, el vicepresidente del Govern y consejero de Economía, Hacienda, Innovación y Energía, Antoni Costa, ha detallado que los proyectos declarados estratégicos tendrán "prioridad y preferencia" en su tramitación y que, por ley, los plazos de los procedimientos de competencia autonómica se reducirán a la mitad.

Costa ha añadido que estos proyectos podrán beneficiarse de determinadas líneas de financiación e incentivos económicos y que sus promotores podrán participar en el diseño de acciones formativas adaptadas a sus necesidades de contratación.

Asimismo, la presidenta de CAEB, Carmen Planas, ha respaldado estas medidas y ha destacado que el marco regulatorio impulsado por el Govern "permite, facilita y acelera" la tramitación de proyectos considerados clave para la transformación del modelo económico.

Por su parte, el vicepresidente de CEOE y presidente de CEIM, Miguel Garrido, ha reivindicado la "libertad empresarial" y la propiedad privada como "los dos pilares sobre los que se asienta el crecimiento económico", y ha reclamado "más empresa, más inversión y más empleo".

En este contexto, ha señalado que Baleares ofrece "el clima adecuado para poder desarrollar nuestros proyectos con libertad económica, con una fiscalidad razonable y trabajando para simplificar la situación que en muchos casos dificulta nuestra realidad".

CRECER EN VALOR Y DIVERSIFICAR LA ECONOMÍA

Por otro lado, Prohens ha defendido que Baleares debe avanzar hacia una economía más productiva, diversificada e innovadora y ha recalcado que "no quieren crecer simplemente por crecer", sino hacerlo generando empleos de calidad y mayor valor añadido.

La presidenta ha situado entre las áreas con mayor potencial la innovación, las nuevas tecnologías, la transición energética, la economía azul, la industria, la investigación y el conocimiento.

En este marco, Planas ha coincidido en la necesidad de diversificar la economía y ha defendido que "diversificar no es decrecer, diversificar es crecer mejor".

La presidenta de CAEB ha destacado además que la economía balear mantiene un crecimiento cercano al tres por ciento, por encima de las medias nacional y europea, resaltando la fortaleza del sector turístico y las conexiones de las Islas con las principales ciudades europeas.

MÁS ESPACIO PARA EMPRESAS Y TALENTO

Dentro de esta estrategia, Prohens ha puesto el foco en el ParcBit como uno de los principales polos de innovación, investigación y conocimiento de Baleares.

También ha señalado la necesidad de facilitar vivienda para investigadores, trabajadores y profesionales, así como de reforzar la presencia de la Universidad de las Islas Baleares.

"Si queremos atraer empresas necesitamos atraer talento. Y si queremos atraer talento necesitamos ofrecer un ecosistema adecuado y atractivo", ha defendido.

Por otro lado, Costa ha destacado también la aprobación inicial de un catálogo de incentivos a la inversión que reúne las distintas herramientas fiscales, financieras y de apoyo disponibles en Baleares, con el objetivo de facilitar especialmente a los inversores externos el conocimiento de las ventajas que ofrece el archipiélago.

INCENTIVOS PARA ATRAER INVERSIÓN

En materia fiscal, ha destacado las medidas adoptadas por el Govern para favorecer la actividad económica y ha puesto como ejemplo los incentivos vinculados a la transmisión de empresas familiares y a la adquisición de vivienda habitual por parte de jóvenes.

Por último, Prohens ha incidido en la necesidad de que Baleares se convierta en un territorio atractivo para los nuevos proyectos de inversión y ha defendido que el objetivo es que "la próxima gran inversión mire hacia el Mediterráneo y hacia las Islas Baleares".