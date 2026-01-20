Las banderas de la UE ondean a media asta en homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz

Banderas de la UE ondean a media asta frente al Consejo Europeo en señal de luto por las víctimas del accidente en Adamuz (Córdoba) - CONSEJO EUROPEO

BRUSELAS 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las banderas de la Unión Europea ondean desde esta mañana a media asta en las instituciones comunitarias en Bruselas y en Estrasburgo en homenaje a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la noche del domingo en la localidad cordobesa de Adamuz, donde al menos 40 personas han perdido la vida y más de un centenar han resultado heridas.

La Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo exhibirán las banderas europeas a medio mástil durante los tres días que dure el luto oficial en España que anunció este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que comienza este martes 20 de enero y durará hasta el jueves.

La primera institución en realizar este gesto fue la Eurocámara, que ya este lunes hizo ondear las banderas de la UE y también la de España en sus sedes de Bruselas y en Estrasburgo. Además, el pleno del Parlamento Europeo guardó el lunes un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario.

"En nombre de este Parlamento, enviamos nuestro más sentido pésame y nos solidarizamos con todos los afectados", dijo la presidenta del Parlamento Europeo, la maleta Roberta Metsola, al inicio de la sesión, añadiendo en una frase en español que "toda Europa está con España en este momento de profundo dolor".

La Comisión Europa, por su parte, ondea a media asta sus banderas de la UE desde la mañana de este martes, tal y como anunció ayer en un mensaje en redes sociales la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.

"Recibo las terribles noticias desde Córdoba. Mi más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario y al pueblo español. Deseo una rápida y completa recuperación a los heridos, indicó la presidenta de la Comisión Europea en otro mensaje, esta vez en castellano.

También el Consejo Europeo, ubicado frente a la Comisión Europea, luce sus banderas de la UE desde este mismo martes, un gesto que el presidente de la institución ha asegurado que es "en señal de duelo por las víctimas del terrible accidente de tren en Adamuz y en solidaridad con el pueblo español".

"Estamos con vosotros en estos días de dolor", ha asegurado el socialista portugués en un mensaje en redes sociales, que ha recogido Europa Press.

Al menos 41 personas han muerto y más de un centenar han resultado heridas tras el descarrilamiento de un tren de alta velocidad registrado en Adamuz (Córdoba) sobre las 19.45 horas de este domingo, y el posterior choque de otro tren que circulaba en sentido contrario por la vía contigua.