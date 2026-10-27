Barbero llama "chapuza" al pacto entre PP y Vox para el Senado y defiende que confía en la inteligencia de la gente

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, durante el acto de presentación de su candidatura a las elecciones generales del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La co-coordinadora general de Movimiento Sumar y que va en los puesto de salida de la lista de Frente Amplio por Madrid, Verónica Barbero, ha calificado de "chapuza" el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para presentar candidaturas conjuntas al Senado en varias provincias y ha defendido que "confía en la inteligencia de la ciudadanía".

"Confiamos en la inteligencia de la ciudadanía de este país, que el Senado no puede seguir secuestrado por fuerzas que sólo pretenden utilizarlo para crear comisiones y obtener dinero", ha respaldado Barbero en una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, al tiempo que ha visto la alianza de PP y Vox como un acuerdo "caótico y muy chapuza".

Preguntada por el propio pacto entre Frente Amplio y PSOE en comparación con la alianza para el Senado que PP y Vox han afianzado este lunes, Barbero ha declarado no ser lo mismo ya que en política "las finalidades sí que cuentan" y ha defendido que la Cámara Alta no puede convertirse en un aparato "al servicio de una minoría de élites", propósito que le ha atribuido a ambos partidos de derechas.

"Nosotras queremos gobernar para, por ejemplo, intervenir el mercado de la vivienda a favor de la gente, de la clase trabajadora de este país y queremos estar en el Senado con una mayoría para evitar que se convierta en algo que no le corresponde conforme a nuestra Constitución y a nuestra democracia", ha remachado.

Por ello, Barbero también ha querido restarle importancia al desacuerdo con Podemos al no haber podido alcanzar ningún acuerdo y ha subrayado que hay que pasar página: ""Hay que olvidar el drama, mirar hacia el futuro y dejar de mirarnos a nosotros".

ESTRATEGIA ULTRA EN BARCELONA Y BILBAO

Por otro lado, tras los disturbios en Barcelona donde los Mossos detuvieron a 128 menores y los incidentes en Bilbao, donde se quemaron vehículos y hubo enfrentamientos con la Ertzaintza, Barbero los ha atribuido a "una estrategia sistemática de provocación ultra" que busca "desestabilizar la campaña" e "interferir en unas elecciones para ganar lo que no ganan en las urnas", estableciendo una relación entre los disturbios y los intereses de la derecha.

La portavoz ha calificado lo ocurrido en Bilbao de "intento claro de agitadores como Vito Quiles de desestabilizar la campaña y que se generen incidentes", para que a un mes de las elecciones lo que esté en el foco mediático sea la violencia urbana y no se hable "de pensiones o de vivienda".

En este sentido, Barbero ha respaldado que la violencia "beneficia a la extrema derecha y a la derecha" y ha señalado a PP y Vox porque, a su juicio, la única vía para la obtención de votos de una mayoría social que tienen "es el miedo", y les achaca usar técnicas similares a las de Donald Trump.