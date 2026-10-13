Barbero reclama a Podemos que se reúna con Frente Amplio: "Es el primer paso para poder llegar a un acuerdo"

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La co-coordinadora de Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha reclamado a Podemos este martes que se reúna con Frente Amplio como "primer paso para poder llegar un acuerdo" de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Esto es muy sencillo, si tú quieres poner tu posición sobre la mesa y llegar a un acuerdo, lo que tienes que hacer es reunirte", ha expresado la dirigente de Sumar durante una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press.

Así, Barbero ha recordado que ERC ha dicho "claramente que no" y ha pedido que quien diga que no o quien "no de los pasos necesarios" explique por qué. "Nosotras pasamos 25 de 24 horas al día reunidos y hablo de todas las organizaciones que estamos en el Frente Amplio y todas aquellas que están negociando", ha indicado.

La co-coordinadora de Movimiento Sumar ha explicado que han estado trabajando "todo el fin de semana" con reuniones diversas para "ir cerrando todos los aspectos que conllevan una alianza estable". "Buscamos no estar discutiendo dentro de tres meses en un proceso electoral y dentro de cuatro en otro proceso electoral", ha indicado.

Por otro lado, ha manifestado que Sumar "nunca antepondría sus siglas o sus escaños a los intereses de la mayoría social", sobre los cuales ha dicho que "pasan porque las izquierdas vayan unidas".

Este martes, el Frente Amplio ha anunciado que Emilio Delgado encabezará la lista por Madrid para el 29N. Una decisión que llega después de que este lunes, acordara que Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, sea la candidata a la presidencia del Gobierno.

A su vez, este fin de semana el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha confirmado que volverá a concurrir a los comicios bajo las siglas de ERC, eliminando la posibilidad de liderar el Frente Amplio.

Además, Podemos anunció este lunes un acuerdo con los republicanos para concurrir juntos en Cataluña y que Rufián colabore con Irene Montero --candidata del partido morado el 29N-- en el resto del país durante la campaña.

El plazo para presentar las candidaturas y llegar a un acuerdo para las elecciones generales se cierra este viernes.