Barbón dice ser partidario de la armonización fiscal porque "no todas las comunidades parten de la misma situación"

OVIEDO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha dicho este lunes que él es partidario de una armonización fiscal en determinados tributos, como Patrimonio o Sucesiones, porque "no todas las comunidades parten de la misma situación".

En unas declaraciones a los medios de comunicación, Barbón ha dicho, por ejemplo, que no se puede comparar la situación de Asturias con la de Madrid.

"Si a mí me dieran, y se lo digo abiertamente, los 22 ministerios y la Presidencia del Gobierno, me la fijaran en la ciudad de Oviedo, ya les diría yo el impacto económico que eso tendría en el territorio", ha comentado a los periodistas, recordando que no todas las comunidades pueden hoy "competir en las mismas condiciones".