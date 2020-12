Barbón (PSOE) logra la aprobación definitiva de las cuentas, con el respaldo de Cs, Ps, IU y Foro

El Principado contará en 2021 con 5.237 millones de euros, un 10% más que hace un año

(esta noticia sustituye a otra anterior sobre el mismo tema)

OVIEDO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado de Asturias (JGPA) ha aprobado definitivamente este miércoles, en sesión plenaria, el presupuesto para el Principado en 2021. Las cuentas, promovidas por el Gobierno de signo socialista de Adrián Barbón, han contado con el apoyo de cinco de los siete grupos con representación en la Cámara. De esta forma, además de los socialistas, han votado a favor del dictamen final Ciudadanos, Podemos, IU y Foro Asturias.

La luz verde definitiva a las cuentas no ha supuesto ninguna sorpresa, teniendo en cuenta que ya la semana pasada, en el debate de Totalidad, solamente los partidos de PP y Vox presentaron enmiendas de devolución, que fueron rechazadas. Por lo tanto, las cantidades globales del presupuesto ya quedaron fijadas entonces.

Así las cosas, la Comisión de Hacienda del parlamento asturiano se encargó este martes de incorporar a la ponencia las enmiendas parciales fruto de la negociación entre los partidos, que suponían pequeños cambios en la misma sección, bajando de un apartado y aumentando en otro.

Una vez incorporadas esas enmiendas al dictamen, éste ha sido aprobado por una amplia mayoría, con un total de 32 votos a favor (PSOE, Ciudadanos, Podemos, IU y el portavoz de Foro, Adrián Pumares), 11 votos en contra (PP y el diputado de Foro Pedro Leal) y 2 abstenciones (Vox).

Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2021 contempla una cuantía de 5.237 millones de euros, un incremento de más del 10% respecto al proyecto del año anterior, que también fue respaldado en diciembre pasado, aunque con un margen mucho más estrecho. Entonces fue gracias a la abstención del portavoz de Foro, Adrián Pumares, y a la diputada de Ciudadanos Ana María Coto, que dimitió tras votar de forma diferente a la de sus compañeros.

Del montante total del proyecto de cuentas regionales para el 2021, las consejerías con más presupuesto son las de Salud, que contará en 2021 con 1.968 millones de euros, y la de Educación, dotada con 915 millones. Además, destaca el "fondo Covid", un fondo de rescate para los sectores afectados por la pandemia que asciende a 100 millones de euros.

En la sesión plenaria de este miércoles el diputado del PP Álvaro Queipo se ha mostrado muy crítico con la ley y, sobre todo, con el proceso negociador y los partidos que han apoyado el proyecto. "Ni una sola vez el Gobierno fue receptivo a las solicitudes que el PP hizo de manera reiterada para no tener que esperar a 2021 para dar ayuda a los asturianos. No lo hizo porque no quiso", ha lamentado.

"MUCHOS COLACAOS"

Ha lamentado Queipo que los presupuestos impulsados por el Gobierno suponen unas cuentas insuficientes que "dejan tirados a miles de asturianos". Queipo también se ha referido a la portavoz del PSOE, Dolores Carcedo, y a la "explosiva belicosidad" contra el PP que habría hecho en el debate de totalidad, hace una semana.

Este asunto no lo dejó pasar el diputado del PSOE Luis Ramón Fernández Huerga, quien respondió a Queipo en términos contundentes: "Le quedan muchos colacaos para llegar a la altura de los zapatos de la portavoz del PSOE", le espetó.

Según Fernández Huerga, la ley aprobada este miércoles supone un "buen presupuesto" que es fruto del mayor consenso posible y en la que se ha trabajado para dejar de lado vetos y tacticismo. Se busca, ha comentado tras indicar el aumento en las partidas, dar una respuesta a las necesidades sanitarias y "salvar vidas.

Previamente, el diputado de Podemos Daniel Ripa había ofrecido al PSOE una "alternativa de investidura", para poder llegar a acuerdos y sacar adelante leyes como la del presupuesto sin tener que recurrir a Foro o a Cs. A este respecto, Fernández Huerga se ha limitado a recordar a Ripa que la investidura en Asturias "ya se produjo hace más de un año".

En su intervención inicial, Ripa explicó que su partido iba a votar a favor del dictamen porque el actual es un "momento crucial" y los presupuestos de 2021 han de ayudar a la reconstrucción social y económica. Ha calificado de "provechosa" la negociación con el Gobierno, de signo socialista, y ha dicho que las responsables del PSOE, la portavoz parlamentaria, Dolores Carcedo, la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, y la secretaria de Organización de la FSA-PSOE, Gimena Llamedo, trabajaron incluso en Navidad.

Pero Ripa ha dicho que, a pesar de tener decidido el voto a favor del dictamen, su partido mantenía determinadas enmiendas parciales (que no se incluyeron en la ponencia) porque consideraban que los presupuestos son una "obra incompleta". Al igual que las del PP, se votaron una a una y fueron rechazadas.

A la portavoz de IU, Ángela Vallina, no le gustó esa argumentación de Podemos. Ha comentado que las enmiendas deberían haberse acordado en la negociación e incluirse en el dictamen y ha recordado a Ripa que hasta el PP ha elogiado a la formación morada, algo que, según ella, no puede ser bueno. Para IU, la situación de emergencia por el COVID-19 hace que prácticamente sea obligada la aprobación, conscientes de que en cualquier negociación existen renuncias.

Por parte de Vox ha intervenido Sara Álvarez. Sus dos diputados también han votado en contra e incluso han renunciado a presentar enmiendas parciales al entender que eso supondría ser 'cómplices' de unas cuentas que consideran "nefastas" para Asturias.

Muy distinto ha sido el discurso de la portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, quien ha justificado su respaldo al dictamen porque "es tiempo de lo común; de la confrontación y no del enfrentamiento", en referencia a la situación generada por la pandemia de COVID-19.

Después de las críticas de Queipo (PP) a Ciudadanos y Foro por apoyar el proyecto, Fernández ha defendido los "logros" de su partido a lo largo de la negociación. El texto aprobado, ha dicho, es "considerablemente mejor" que la propuesta que llegó hace dos meses a sus manos. Como ejemplo ha puesto las inversiones en Oviedo, unas "deudas pendientes que se saldan gracias a la negociación de Ciudadanos".

LEAL VOTA EN CONTRA

Desde Foro Asturias, su portavoz Adrián Pumares, ha resaltado el valor que tienen los presupuestos de 2021, dada la actual crisis sanitaria y económica. "Ni siquiera en medio de una pandemia global algunos abandonan la búsqueda de réditos partidistas", ha considerado en un mensaje dirigido a Queipo.

La crisis interna de Foro Asturias, no obstante, ha vuelto a aflorar en la votación. Mientras Pumares ha aprobado el dictamen, el otro diputado del grupo, Pedro Leal, ha votado en contra. Leal ha distribuido una nota de prensa en la que afirma que el presupuesto aprobado es "clientelar" y que servirá para que la economía asturiana siga "hundiéndose en el pozo de la decadencia".