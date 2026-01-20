Barcelona apuesta por el turismo cultural y dar a los barceloneses una mayor oferta de conciertos y festivales

Archivo - La playa de La Barceloneta, durante la verbena de Sant Joan, a 23 de junio de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). - Lorena Sopena / Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Ene.

El secretario general del Consorcio de Turismo de Barcelona, Mateu Hernández, ha promocionado este martes en un acto en Madrid la oferta cultural de la ciudad catalana, destacando que este tipo de turismo también "contribuye" a que los barceloneses tengan "mejores oportunidades" de disfrutar de mejores conciertos, exposiciones y festivales.

"Que aquellos que nos visiten lo hagan por la cultura, poniendo en valor la enorme labor que ejercen las instituciones culturales de la ciudad, y que el turismo contribuya a que los barceloneses tengan mejores oportunidades de disfrutar de mejores conciertos, exposiciones y festivales", ha destacado el secretario general de Turismo, Mateu Hernández.

Lo ha dicho durante la jornada "Barcelona: música, arte y turismo como los motores de la ciudad", que se ha celebrado este martes en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. La intención de este acto era presentar la nueva apuesta de Turismo de la capital catalana por la promoción cultural de la ciudad.

Durante el evento han tenido lugar varias mesas redondas con representantes de instituciones culturales de Barcelona y Madrid, que han debatido sobre temas como la música, los museos de autor, la arquitectura y la influencia de los visitantes internacionales en la cultura nacional.

El presidente del Comité Ejecutivo de Turismo de Barcelona, Jordi Clos, ha puesto de relieve la alianza entre las instituciones culturales y el turismo "para mejorar el perfil" de los visitantes. Por ello, ha reivindicado la necesidad de mostrar la oferta cultural de ambas ciudades.

En estas jornadas han estado presentes el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, y el presidente del Círculo de Bellas Artes, Juan Miguel Hernández, entre otros.

COLABORACIÓN CULTURAL ENTRE ADMINISTRACIONES

También ha tomado la palabra el director del Círculo de Bellas Artes de Madrid, Valerio Rocco, que ha contrapuesto la colaboración que existe en Cataluña entre las diferentes administraciones con la situación que se da en Madrid, denunciando que no existe coordinación entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.

"Yo no percibo un proyecto común entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, que está compuesta por el mismo partido político", ha señalado el director del Círculo de Bellas Artes, que ha destacado que el modelo barcelonés es sencillo de hacer en la práctica, "pero políticamente complicado".

Además, ha reivindicado el papel de la cultura en Europa como forma de influir a nivel geopolítico frente a el uso de esta por el "ultranacionalismo excluyente" que "afina" fronteras y diferencias entre los países".

"Europa se debe creer que la enorme potencialidad cultural que tiene en el mundo y que ese 'soft power' que puede establecer puede tener unas consecuencias geopolíticas muy importantes", ha sentenciado.

REPRESENTACIÓN DE INSTITUCIONES PRIVADAS

Este diálogo entre Madrid y Barcelona ha reunido a los representantes de las principales instituciones de ambas ciudades y ha contado con la participación del Teatro Real, la Escuela Superior de Música Reina Sofía, la Filarmónica, La Casa Encendida, la Fundación MAFRE y Arte Madrid.

La presentación coincide con la semana de la Feria Internacional del Turismo (FITUR) y ha reunido a los directores de los principales centros culturales privados de Barcelona: MACBA, MNAC, Museo Picasso, Museo Tàpies, Fundación Joan Miró, Barcelona Gallery Weekend, LOOP, Gran Teatro del Liceu, Palau de la Música Catalana, L'Auditori y Barcelona Obertura.

Asimismo, las ponencias que han tenido lugar a lo largo de la mañana han contado con la participación del director artístico del Teatro Real, Joan Matabosch, la CEO de la escuela superior de Música Reina Sofía, Julia Sánchez, y al director del Museo Nacional de Arte de Cataluña, Pepe Serra, entre otros.

'BARCELONA ART SCENE'

En esta jornada se ha presentado también la programación de Barcelona 2026 'Barcelona Art Scene', un proyecto cultural conjunto de las instituciones culturales catalanas en el que se incluyen iniciativas como 'Barcelona Art Season' y 'Barcelona Obertura'.

El consorcio de Turismo de Barcelona ha afirmado que este plan es "el paraguas bajo el que se vincula toda la oferta y actividades artísticas de la ciudad" y tiene como objetivo fortalecer y "tejer un terreno de alianzas" entre los actores clave de la cultura barcelonesa.

Con esto, Barcelona pretende utilizar conciertos como el 'LUX TOUR' de Rosalía o el 'World Tour' de Bad Bunny para atraer al turismo a otras actividades culturales como las exposiciones 'Crisitina Iglesias'. Pasajes' de la Fundación Cataluña o la representación de 'Tristan und Isolde' de Wagner en el Gran Teatre del Liceu.