Batet y Montero se reunirán con el presidente canario el próximo 31 de enero para negociar los Presupuestos

Actualizado 24/01/2019 11:22:50 CET

Clavijo asegura que "Pedro Sánchez" le engañó y que esta vez exigirán un "acuerdo firmado"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La ministra de Administración Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, y la de Hacienda, María Jesús Montero, se reunirán el próximo 31 de enero con el presidente de las Islas Canarias, Fernando Clavijo, para negociar los Presupuestos Generales del Estado.

Así lo ha adelantado el propio Clavijo durante su intervención en 'EFE Foro Líderes', en el que ha explicado que, junto a su equipo, mantendrá un encuentro para tratar las partidas económicas de las islas y el Régimen Económico y Fiscal (REF) canario.

"El próximo 31 de enero le daremos la documentación y las enmiendas que se tienen que hacer para que se cumpla el REF", ha señalado Clavijo, para después asegurar que el apoyo a las cuentas públicas "no va a depender del Gobierno" de Pedro Sánchez.

En este sentido, Clavijo ha dejado claro que no estará en ningún acuerdo "con Vox ni con Podemos". "Los extremos no defienden el Estado como lo consideramos nosotros", ha apuntado, para después asegurar que tampoco estarán en una "alianza" en la que participen PDECat y ERC.

"Necesitamos tener el apoyo del número de los diputados o presentaremos la enmienda a la totalidad. El diálogo como comunidad autónoma lo vamos a seguir manteniendo. Seremos leales como lo hemos sido", ha aseverado.

Por ello, el presidente canario ha avisado al jefe del Ejecutivo de que en la reunión del próximo jueves exigirán un "acuerdo firmado". "Ya me engañaron una vez. Pedro Sánchez me engañó. Soy una persona optimista y leal, pero no soy un inocente", ha añadido.

SÁNCHEZ "SE ESCONDE Y NO DA LA CARA"

A su juicio, la situación con el Gobierno central "se puede reconducir", pero eso dependerá en parte del compromiso de Sánchez con la inversión en Canarias. Con todo, Clavijo espera que no sea necesario acudir a los tribunales. "Espero que no. Entiendo que las leyes que se aprueban son para cumplirlas, no para salir en la foto", ha explicado.

En este sentido, Clavijo ha criticado a Sánchez por esconderse "y no dar la cara". "Es perfectamente consciente de que tenemos razón y de que no me puede dar la respuesta. Sabe que tenemos razón y prioriza otros intereses", ha lamentado.

Asimismo, ha recriminado al jefe del Ejecutivo que no haya convocado la Conferencia de Presidentes pese a que éste "se comprometió" a convocarla. "No lo ha hecho. Ahora el 31 la excusa será que estamos cerca de elecciones y que puede que se politice", ha apostillado.