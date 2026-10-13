Beatriz Fanjul no repetirá como candidata del PP por Vizcaya: "Tengo 35 años y quiero hacer otras cosas"

Archivo - La diputada en el Congreso por Vizcaya, Bea Fanjul, posa sosteniendo para Europa Press en la sede del PP, a 22 de octubre de 2021, en Madrid, (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta de Nuevas Generaciones Beatriz Fanjul no repetirá como candidata del Partido Popular por Vizcaya en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y así lo ha traslado a su partido, al que ha agradecido que le haya propuesto repetir en las listas electorales.

"Tengo 35 años y quiero hacer otras cosas", ha declarado Fanjul a Europa Press, después de que 'El Correo' haya adelantado que la diputada vasca no encabezará la lista del PP en las generales por Vizcaya.

Fuentes de la dirección nacional del PP han indicado que Fanjul comunicó al PP "hace bastante tiempo", antes de que las elecciones generales, que quería afrontar nuevas experiencias profesionales. "Le deseamos lo mejor", han apostillado.

HA SIDO PRESIDENTA DE NUEVAS GENERACIONES

Fanjul (Bilbao, 1991) llegó a la política nacional en 2019 de la mano de Pablo Casado, entonces presidente del PP, que la situó como cabeza de cartel por Vizcaya para las generales de abril de ese año. En la repetición electoral de noviembre de ese año, después de que PSOE y Podemos no llegaran a un acuerdo, de nuevo encabezó la lista por Vizcaya.

En un principio no logró escaño, pero el PP finalmente recuperó ese acta gracias al voto exterior y Fanjul se convirtió en la única diputada del PP por el País Vasco, dejando al PNV con seis diputados. En julio de 2023, revalidó su escaño por Vizcaya pero en esas generales el PP también logró un diputado por Álava.

En abril de 2021, Casado la aupó a la Presidencia de Nuevas Generaciones. "No soy de dar lecciones a nadie, sino de aprenderlas", proclamó el 11 de abril de aquel año en su primer discurso como presidenta de la organización juvenil del PP, un puesto en el que ha estado hasta julio de 2026 cuando tomó las riendas de NNGG el madrileño Ignacio Dancausa.

"EL PP ME LO HA DADO TODO"

Fanjul ha asegurado que está "feliz" y "agradecida" al Partido Popular por haberle brindado la oportunidad de presidir Nuevas Generaciones y ser diputada. "El PP me lo ha dado todo. Soy un producto del PP", ha señalado.

Sin embargo, ha reconocido que con 35 años quiere pasar al sector privado y dejar la política activa, aunque el partido le haya propuesto repetir. "Quiero trabajar en otros sectores", ha admitido, si bien no ha desvelado a lo que se dedicará en esta nueva etapa.

En cualquier caso, Fanjul ha asegurado que "por supuesto" que hará campaña a favor del PP vasco en las próximas elecciones generales. "Donde Tellado quiera", ha recalcado, en alusión al secretario general del PP y director de campaña de los 'populares'.

EL PP DE FEIJÓO LE DESEA "LO MEJOR"

Fuentes de la dirección nacional del PP han indicado a Europa Press que Fanjul comunicó antes de que las elecciones generales que quería afrontar nuevas experiencias profesionales, una decisión que trasladó "con lealtad y exponiendo una vocación de crecimiento profesional" que tiene el reconocimiento del partido.

Es más, las mismas fuentes han señalado que Fanjul ofreció incluso dejar su escaño con anterioridad para dar la oportunidad de ser diputado a otra persona de la candidatura, por si eso venía bien al partido.

El PP ha indicado que ahora afrontará nuevos retos profesionales y le desean "lo mejor". Además, han destacado que haya tenido "la valentía" de renunciar a encabezar la candidatura y salir de su "zona de confort para desarrollar su carrera en la empresa privada". "Hay mucha más dignidad en la salida de Bea Fanjul que en la continuidad de Sánchez", han asegurado las mismas fuentes.