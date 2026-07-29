Begoña Gómez cambia de abogado de cara al juicio con jurado popular: elige al penalista Jaime Campaner

Archivo - La mujer del presidente, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación sobre programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense y empresas financiadoras, en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha designado al abogado penalista Jaime Campaner como su defensa de cara al juicio con jurado popular contra ella y su asesora, Cristina Álvarez.

Con la designación de Campaner, avanzada por 'El País' y confirmada por fuentes jurídicas a Europa Press, Begoña Gómez sustituye a Antonio Camacho, exministro socialista y el abogado que ha representado a la esposa del presidente desde el inicio de las pesquisas.

La acusación popular, liderada por Hazte Oír, pide 13 años de prisión para Gómez por dos presuntos delitos de malversación y uno de tráfico de influencias.

Cabe recordar que los magistrados de la Audiencia de Madrid indicaron que "parece perfectamente verosímil sostener" que Gómez "logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del presidente del Gobierno, no solo para lograr la concesión de la cátedra --de la UCM--, sino para hacerlo de forma casi inmediata y sin verificar un mínimo control sobre la consistencia del proyecto propuesto".