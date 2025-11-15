Belarra acusa al Gobierno de "complicidad" con Israel y reivindica el "derecho a resistir" del pueblo palestino

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a su llegada al acto 'El genocidio continúa, el movimiento de solidaridad con la resistencia palestina también', en la Sala Mirador, a 10 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado este sábado que el pueblo palestino es un "ejemplo de resistencia" y ha denunciado la "complicidad" del Gobierno de España y de los ejecutivos europeos con Israel, durante su intervención en la Sexta Conferencia de la Unión de Comunidades e Instituciones Palestinas en Europa, celebrada en el salón de actos del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.

Belarra ha afirmado que aunque internacionalmente la narrativa del Gobierno de España "se haya significado por ser diferente" a otros países en este conflicto, ello "no habla bien" del presidente Pedro Sánchez, sino "mal" del resto de líderes europeos.

"Mi papel es denunciar la complicidad del Gobierno de España y de los Gobiernos europeos con el sionismo. Israel no podría haber hecho lo que ha hecho en los dos últimos años si no fuera porque ha contado con la complicidad de los Estado Unidos y de los países europeos", ha apostillado.

ROMPER EL COMERCIO CON ISRAEL

La diputada ha añadido que esta supuestas complicidad con el Gobierno de Israel se habría materializado en su "sostenimiento armamentístico, mediático y narrativo" y en apoyo al relato de Israel "como víctima". A su juicio, "romper esa narrativa ha sido mérito del pueblo palestino que resiste" y de "la gente decente de todo el mundo que se ha levantado viendo en directo un genocidio".

También ha asegurado que "sin el apoyo económico, las relaciones y apoyo económico y comercial" a Israel, "lo que ha pasado estos dos años no se podría haber producido".

La líder de Podemos ha insistido en que seguirán exigiendo que Europa y España tienen que "romper relaciones armamentísticas y comerciales con el Estado terrorista de Israel". Y ha acusado al Ejecutivo de Benjamín Netanjahu de haber llevado "el término inhumano más allá de los límites" y de "reescribir el término".

"EL GENOCIDIO NO EMPEZÓ EL 7 DE OCTUBRE"

La dirigente de Podemos ha sostenido que el "genocidio" contra los gazatíes "no empezó el 7 de octubre (de 2023) y no ha terminado con el alto el fuego que se firmó hace un mes". "Se ha producido de manera más recrudecida desde el 7 de octubre, aunque se lleva desarrollando desde hace décadas, con la expulsión del pueblo palestino de sus tierras, con ese intento planificado de exilio forzoso".

En esta línea, Belarra ha reclamado que se denuncie lo que está pasando "con claridad", reivindicando el derecho del pueblo palestino a la existencia. Además, ha apuntado que las potencias ocupantes, según las resoluciones de derecho internacional, "no tienen derecho a defenderse", mientras que a su juicio Palestina sí lo tiene.

Belarra ha afirmado que esa tierra ha enseñado mucho a todas las personas que creen en la justicia social, y que la resistencia de ese pueblo durante los últimos dos años ha sido "un honor poder verla en directo". "Os consideramos un ejemplo para todos", ha subrayado, concluyendo su intervención reivindicando la ética, la humanidad, los derechos humanos que "obligan en la práctica y no solo en una narrativa".