Belarra afirma que habrá primarias para elegir nueva dirección en Podemos Andalucía y dice que ya tienen buenos perfiles

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que el partido en Andalucía va a funcionar con normalidad tras la dimisión de su hasta ahora líder Raquel Martínez, y ha destacado que se elegirá por primarias una nueva dirección autonómica mediante primarias a los inscritos, como es habitual en el partido.

También ha proclamado que en la comunidad tienen perfiles idóneos para asumir esa responsabilidad, aludiendo genéricamente a que cuentan con "compañeros muy valiosos" que asumieron responsabilidades durante la campaña.

Así lo ha indicado en rueda de prensa en el Congreso al ser cuestionada la dimisión de la coordinadora de Podemos Andalucía, que en una carta avanza que ya presentó su renuncia al Consejo Ciudadano Autonómico y lamenta no haber tenido "autonomía suficiente".

Martínez y la cúpula de Podemos mantuvieron tensiones sobre la política de alianzas electorales en la comunidad, dado que la exdirigente era proclive a la confluencia con IU y Sumar mediante la coalición Por Andalucía, como ocurrió finalmente con un acuerdo 'in extremis'. La formación morada se ha quedado sin diputados en la comunidad por primera vez en su historia, dado que sus puestos ene la lista no lograron escaño.

Durante su comparecencia, Belarra ha querido agradecer profundamente el trabajo desplegado por la excoordinadora autonómica, a la que desea "lo mejor" en su nueva etapa y espera que le "vaya muy bien en lo personal y en lo profesional".

Luego, ha incidido en que Podemos Andalucía va a funcionar con "total normalidad" y habrá "primarias" para elegir una nueva dirección, es decir, mediante la votación de los inscritos.

"Por suerte, en Andalucía tenemos compañeros y compañeras muy valiosos, como creo que se ha visto en esta campaña, que están llamados a ejercer esas responsabilidades y que creo que lo harán muy bien, con el apoyo, espero, de los inscritos", ha zanjado.