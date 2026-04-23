Belarra cree que Rajoy miente al negar la trama Kitchen y carga contra él al apuntar incluso al "falso testimonio"

Archivo - La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante la comparecencia del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en la comisión de Investigación sobre la denominada "Operación Cataluña" y las actuaciones del Ministerio del Interior durante l - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado al expresidente del Gobierno Marino Rajoy es una persona que "no ha parado de mentir" tras declarar como testigo en el juicio del caso 'Kitchen' y ha lanzado que espera que le condenen por "falso testimonio" tras negar que hubiera una "trama" corrupta.

"La declaración de Mariano Rajoy la verdad es que no podríamos haber esperado otra cosa. Él lo ha negado todo y eso es coherente con una persona que no ha parado de mentir durante todo su mandato y después también", ha exclamado Belarra en declaraciones a 'RNE', recogidas por Europa Press.

La también diputada 'morada' en el Congreso ha afirmado que todo el mundo ha visto que Rajoy aparece escrito en los papeles de Bárcenas sobre sobresueldos, en referencia a la anotación 'M.Rajoy', y ha opinado que en este juicio sirviendo para "poner negro sobre blanco" lo que ya sospechaban, que es toda "esa estructura" dentro del Ministerio del Interior y de la Policía durante la etapa del expresidente para "proteger a los corruptos del PP".

A su vez, ha denunciado que el concepto de prioridad nacional que figura en los pactos de PP y Vox en Extremadura y Aragón es una "proclama abiertamente racista" que "espanta a la mayoría de la gente".

"VOX NO VA A CUIDAR DE NADIE"

Belarra ha confrontado que "ni siquiera es cierto" que Vox, bajo su criterio, apueste por "la prioridad nacional" porque aprecia que su "prioridad" son los fondos buitre o el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es más ha tachado a Vox de representar a las grandes empresas.

"No van a cuidar de nadie más que de los intereses económicos, van a proteger la especulación en la vivienda como está pasando en este momento y van a pauperizar y van a recortar los servicios públicos hasta la mínima expresión, cargándose políticas tan importantes como la lucha contra la violencia machista", ha alertado Belarra.

Frente a la "falsa prioridad nacional" de Vox ha reivindicado la "prioridad popular" por la que aboga Podemos, que es volcarse con la clase trabajadora o fomentar la regularización de los migrantes sin papeles.

EL GOBIERNO DESATIENDE LOS PROBLEMAS DE LA GENTE

Sin embargo, Belarra ha recriminado que el bloque de la ultraderecha está "muy fuerte" porque el Gobierno, a su juicio, renuncia a hacer su trabajo, al desatender el problema de la vivienda mientras sube el gasto militar.

De hecho, Belarra ha recriminado al presidente, Pedro Sánchez, parece que está "más preocupado de ir a conferencias internacionales que de responder a los problemas reales" de la sociedad española. Bajo su análisis, si se permite que crezca el malestar por los altos precios de la compra o la vivienda, eso será aprovechado por la ultraderecha.