Belarra desliga el acuerdo para la regularización de migrantes de la negociación de los presupuestos

Archivo - La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha desligado el acuerdo de su partido con el PSOE para la regularización extraordinaria de migrantes irregulares de la negociación para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "En ningún momento se ha vinculado una cosa con la otra", ha asegurado.

En una entrevista en 'Hora 25' de 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, Belarra ha explicado que el acuerdo sobre migración se cerró este fin de semana y que la discreción en los contactos ha permitido que todo "saliera bien" y que se haya "generado un clima de acercamiento".

Sin embargo, ha negado que este pacto implique que los 'morados' vayan a votar a favor de las cuentas públicas. "No tiene nada que ver una cosa con la otra, lo dejo muy claro", ha insistido.

RECHAZA QUE LA MEDIDA VAYA AL CONGRESO

La líder de Podemos también ha confirmado que esta negociación no se cerró hasta este fin de semana porque "los detalles son muy importantes". "La burocracia es también una forma de violencia contra las personas migrantes", ha explicado.

En ese sentido, Belarra ha subrayado la necesidad de crear "una solicitud especial que puedas presentar en cualquier registro oficial de la administración pública y que no tengas que depender de una cita en las oficinas de extranjería".

Preguntada por si una medida de este calado debería pasar por el Congreso, la dirigente de Podemos lo ha descartado, al tiempo que ha defendido "que los derechos hay que garantizarlos". "Hay muchas cosas que se pueden hacer sin pasar por el Congreso y que permitirían dibujar una hoja de ruta de transformaciones como la que planteaba Podemos antes de que nos echaran del Gobierno", ha zanjado.

EL GOBIERNO APROBARÁ LA MEDIDA ESTE MARTES

El Consejo de Ministros aprobará este martes un decreto para la regularización extraordinaria de migrantes irregulares. Fuentes de del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han explicado a Europa Press que esta medida es para extranjeros que ya se encuentran en España "con el objetivo de garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente".

Desde Podemos estiman, además, que podría beneficiar a más de medio millón de personas, que podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio.