Belarra dice que el Ejecutivo "ha muerto" y que la corrupción del PSOE es una forma de gobierno y "no manzanas podridas"

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ya ha muerto" y la duda es saber "cuándo se concretará el final" y considera que la corrupción socialista "es una forma de gobierno del bipartidismo y no son casos de manzanas podridas".

"Lo conocido en España en los últimos días no deja ya lugar a dudas. El ciclo de Pedro Sánchez ha terminado. La única duda es ya meramente temporal. ¿Cuándo se concretará el final? El Gobierno ya ha muerto. Y no sólo el Gobierno, es todo un ciclo político el que llega a su fin. La etapa en la que el PSOE ha podido presentarse con la ayuda de la progresía mediática como una alternativa a la corrupción del Partido Popular y como una fuerza de progreso, todo ese proceso ha terminado", ha asegurado Belarra este sábado en el Consejo Ciudadano estatal de Podemos.

Belarra ha criticado que la corrupción socialista deja entrever que "el PSOE de Sánchez no formaba ni ha formado parte nunca de ningún cambio" y más bien ha formado parte de "la reacción al cambio y de la restauración de la cultura de la corrupción en España".

"En Podemos sabemos muy bien que el papel del PSOE en la última década ha sido poner un freno permanente a todos y cada uno de los avances que la ciudadanía de este país había pedido repetidamente en las urnas. Todos los avances han sido a pesar del PSOE, nunca con ellos", ha aseverado.

En este sentido, ha criticado que la subida del salario mínimo o los avances feministas de la anterior legislatura llegaron con "la oposición del PSOE". "Las cosas buenas que conseguimos arrancar las tuvimos que arrancar. Siempre con la resistencia del PSOE. Todas las cosas buenas que se hicieron en la anterior legislatura y de las que aún hoy presume el PSOE se hicieron con su completa oposición y gracias al trabajo de Podemos. Y el hecho de que sigan refiriéndose a ellas a día de hoy revela que este gobierno al que no se le conoce un solo avance ha vivido de las rentas de Podemos", ha recalcado.

Belarra ha señalado que desde Podemos se piensa lo mismo de la corrupción del PP como del PSOE y advierte que se opondrán con la misma contundencia "corrupción sea quien sea el responsable porque la corrupción ha sido y es una de las señas de identidad del sistema bipartidista".

"No sabemos por qué cesó sin justificación aparente a Ábalos en el verano de 2021. Ni tampoco sabemos por qué nombró a su dos como nuevo Secretario de Organización sin asegurarse de que no formaba parte también de la misma trama corrupta. Las lagunas sobre este caso son insoportables y hacen un daño irreparable a la democracia española. No hay mayor fuente de desafección política, mayor fuente de abstención y mayor alfombra roja a la derecha y a la extrema derecha que este gobierno. Como suele decir Pablo Echenique, las políticas de Pedro Sánchez son en este momento disolvente progresista", ha sentenciado.

Durante su intervención, Belarra ha cargado duramente contra el PSOE, al que ha acusado de estar vendido "a los intereses de las grandes constructoras como Acciona" y a los intereses de la industria militar. "El PSOE ha decidido dar la espalda a todos los problemas que tiene nuestro país", ha indicado.

Además, ha criticado "la operación Sumar" para echar a Podemos del Gobierno, lo que ha llevado a que "en esta legislatura ya no hay nadie dentro del Gobierno que presione". "El PSOE, en la última década, ha dedicado mucha más energía a destrozar la alternativa, valiéndose para ello del trabajo de las cloacas judiciales, de las cloacas policiales y mediáticas", ha denunciado.

NETANYAHU, EL "HITLER" DE LA ACTUALIDAD

Por otro lado, Belarra ha criticado la carta que mandó Pedro Sánchez a la OTAN en la que rechazaba aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB, una acción que la de Podemos ha calificado de "postureo" y le pide al presidente del Gobierno que "deje de agachar la cabeza ante el fascista de Trump".

"En esa carta, Sánchez reconoce que lleva seis meses mintiéndoles a la cara a todos los españoles y las españolas. Explica lo que llevamos meses denunciando y se nos dijo que era mentira, y es que este rearme sólo se puede hacer con brutales recortes en los servicios públicos y destruyendo nuestro estado de bienestar. Y en segundo lugar porque toda esta performance pistolar sanchista asume por fin la verdad, que este rearme no tiene nada que ver con la autonomía estratégica europea. Es una imposición de la OTAN y del fascista de Donald Trump", ha remarcado.

Por ello, ha exigido destinar el dinero del rearme a expropiar todas las viviendas de los fondos buitre en España; crear un parque público de vivienda; remunerar los permisos de cuidados y ampliar los permisos de maternidad y paternidad; o reducir las listas de espera de la sanidad, entre otros.

Además, le ha reclamado que acuerde "inmediatamente" un embargo formal de armas a Israel, ya que considera que es un "peligro para la supervivencia del conjunto de la humanidad". "Hoy el mundo está en riesgo y es por no haber detenido al Hitler de nuestro tiempo", ha denunciado.