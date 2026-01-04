Belarra exige al Gobierno que "aísle internacionalmente" a Trump: "Es el principal terrorista que existe"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en su discurso en un acto de campaña, en el Palacio de Congresos, a 12 de diciembre de 2025, en Badajoz, Extremadura (España). El acto se enmarca dentro de la campaña electoral para la Junta de Extremadura d - Andrés Rodríguez - Europa Press

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido que el Gobierno y la Comisión Europea "aíslen internacionalmente a Donald Trump" y rompan "todas las relaciones con Estados Unidos" al considerar que "el principal terrorista que existe en este momento, en este mundo, es Donald Trump".

Así lo ha expresado este domingo en declaraciones a medios de comunicación al inicio de la manifestación contra la intervención de EEUU en Venezuela 'No a la agresión de EEUU a Venezuela' convocada frente a la embajada estadounidense en Madrid.

"Tenemos que volver a salir a las calles de este país para gritar no a la guerra, para exigir el fin de las intervenciones militares ilegales de Estados Unidos y de Donald Trump, el fin de las guerras por petróleo", ha afirmado Belarra, quien ha calificado lo ocurrido este sábado en Venezuela como "terrorismo de Estado".

En este sentido, ha lamentado "la actitud que está manteniendo la Comisión Europea y particularmente el Gobierno de España comportándose en sus declaraciones una vez más como auténticos lacayos de los Estados Unidos".

"El primer paso en esa ruptura de relaciones tiene que ser la salida de la OTAN. Es evidente que mientras sigamos siendo socios militares de una amenaza para el mundo como son Trump y los Estados Unidos estamos siendo cómplices de todos esos crímenes", ha expresado.

La secretaria general de Podemos ha insistido en que "o les paran o la gente decente en todo el mundo se levanta y le paran los pies a este terrorista que es Donald Trump, o si no va a ser muy difícil que esto no continúe en una escalada que el propio Donald Trump ha amenazado en sus declaraciones al presidente de Colombia o a la presidenta de México".

Belarra ha señalado que lo que tienen que "hacer los europeos, las europeas, los españoles y las españolas, no es decirle al pueblo venezolano lo que tiene que hacer", sino "romper relaciones con Estados Unidos y parar en seco esta deriva violenta, esta deriva ilegal que vulnera el derecho internacional humanitario", ha insistido. "Tenemos que romper y salir de la OTAN y romper relaciones con unos auténticos terroristas", ha recalcado.