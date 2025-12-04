Belarra e Irene Montero entran en escena este sábado en la campaña electoral para apoyar a Unidas por Extremadura

Archivo - La eurodiputada de Podemos Irene Montero (i), y la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra (d), durante el acto en el Espacio Próxima Estación, a 19 de junio de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la 'número dos' de la formación, Irene Montero, arroparán este sábado a la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en la campaña electoral de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

Según han explicado a Europa Press fuentes del partido 'morado', esta será la primera presencia de ambas dirigentes en plena contienda electoral para apoyar la lista encabezada por Irene de Miguel, que tendrá lugar en la localidad cacereña de Plasencia. Asimismo, apuntan a que habrá más actos de respaldo a la coalición que conforman Podemos, IU y Alianza Verde.

De esta forma, la líder de Podemos y la exministra de Igualdad no participarán en el evento conmemorativo de la Constitución que se celebra anualmente en el Congreso, dado que coincide con este acto relevante de la campaña extremeña.

Además, Belarra ya ha brindado respaldo a De Miguel en dos actos de precampaña, que también ha contado con la presencia del 'número tres' de Podemos, Pablo Fernández.

MAÍLLO TAMBIÉN ESTARÁ EN CAMPAÑA

Mientras, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, apoyará a la candidatura de Unidas por Extremadura los días 14 y 15 junto a la cabeza de cartel y la coordinadora autonómica de IU, Nerea Fernández. Según explicaron fuentes de esta formación a Europa Press, habrá al menos otro evento más de respaldo de Maíllo tras estas fechas. A priori, los líderes estatales de Podemos e IU no coincidirán en actos conjuntos.

Pese a las tensiones dentro de la izquierda alternativa a nivel estatal, Podemos e IU reeditaron esta coalición autonómica junto a Alianza Verde (la formación ecologista que lidera Juantxo López de Uralde), que fue una de las que mejor funcionó en las elecciones autonómicas de 2023 y obtuvo cuatro escaños en el parlamento extremeño.

Para esta cita electoral hay optimismo, buenas sensaciones y perspectiva de crecimiento para esta candidatura, lo que supondría una ruptura con la tónica de descenso de respaldo electoral que viene sufriendo el espacio a la izquierda del PSOE.

El sondeo elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) estima una horquilla al alza para Unidas por Extremadura de entre seis y siete escaños.

Por su parte, Movimiento Sumar no figura entre las formaciones integrantes de la coalición pero se ofreció a participar en la campaña electoral si la candidata extremeña quería, al reivindicar que están presentes en su lista en el puesto número 22 por la provincia de Cáceres, que recae en el perfil de Alba Martín y que figura como independiente. Hasta la fecha no hay anunciado ningún acto de ministros del socio minoritario del Ejecutivo durante la campaña.

La propia Irene de Miguel explicitó que habría dirigentes nacionales pero destacó que el enfoque de la campaña de Unidas por Extremadura iba a ser de claro carácter territorial, evitando con ello que se viera contaminada por los asuntos de la política estatal como, según criticó, hacen otros partidos.