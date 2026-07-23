Belarra, a Morant, tras comparar a PP y Vox con Hitler: "Menos palabras altisonantes y más políticas antirracistas"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra. - Eusebio García del Castillo - Europa Press

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido este jueves a la ministra de Ciencia, Diana Morant, "menos palabras altisonantes y más políticas antirracistas" después de que la también líder del PSOE en la Comunidad Valenciana asegurara que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "está dibujando" un próximo ejecutivo de coalición que se parece "cada vez más" a "gobiernos criminales como el de Hitler".

"Yo le diría a la señora Morant que se ocupe de resolver las políticas de racismo institucional que está implementando su partido desde el Gobierno", ha comentado Belarra en los pasillos del Congreso.

En este contexto, ha explicado a la ministra que al racismo se le frena con antirracismo, "cerrando los centros de internamiento de extranjeros, las redadas basadas en perfil étnico y aplicando de verdad la regularización de personas migrantes".