Belarra: "No se me ocurre un equipo mejor que Rufián e Irene Montero para plantarle cara al bloque de PP y Vox"

Archivo - Las dirigentes de Podemos Ione Belarra (1i) Irene Montero (2i) y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián (1d), conversan en el Congreso de los Diputados, a 27 de septiembre de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que "no se le ocurre un equipo mejor" que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la eurodiputada 'morada', Irene Montero, para "hacerle frente al bloque de PP y Vox" y recuperar la "esperanza" para la izquierda.

Así lo ha trasladado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, sobre la expectación generada por el acto que protagonizarán ambos el próximo 9 de abril en Barcelona para reflexionar sobre el futuro de la izquierda alternativa.

La líder de Podemos ha enfatizado que el dirigente republicano y la exministra de Igualdad son los mejores para trasladar a las bases progresistas que "se puede gobernar desde la izquierda". "Esa esperanza es necesaria ofrecérsela a la gente y a mí no se me ocurre un equipo mejor para poner ese proyecto en marcha que el equipo de Montero y Rufián", ha remachado.

Dicho esto, Belarra ha desgranado que o "la izquierda hace lo que tiene que hacer" o corre el riesgo de que las derechas arrasen en las próximas elecciones dado que, a su juicio, el PSOE ha demostrado en esta legislatura "ser una fábrica de ultraderechistas".

Cuestionada sobre si esto implica la posibilidad de alianzas, Belarra se ha limitado a decir que "el camino se hace andando" y que Montero está desplegando lo que le pidieron en Podemos, que es hacer "lo que sea necesario para que la izquierda se vuelva a poner de pie y para que la izquierda tenga la fuerza de volver a convertir en realidad su programa".

"A mí me encantaría que ese camino se vuelva a recorrer y la verdad es que no se me ocurre dos personas mejores que ellos para pararle los pies al PP y a Vox", ha concluido.