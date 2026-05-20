Belarra reconoce que "no pinta bien" para Zapatero el auto que sustenta su imputación

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reconocido este miércoles que "no pinta bien" el auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al imputarle presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias en el caso 'Plus Ultra'.

"No pinta bien el auto", ha comentado brevemente Belarra a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso, cuestionada por el contenido de esta resolución judicial que sitúa a Zapatero como el presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos".

La líder de la formación morada ha modulado su discurso tras alertar inicialmente este martes que dicha imputación mostraba que la "derecha le tenía muchas ganas", aunque también consideraba que el Gobierno "cada vez lo tiene más difícil" si no enfrenta tanto la corrupción como la "guerra sucia judicial".

"No deja de ser sorprendente (la imputación) teniendo un expresidente como Mariano Rajoy, que montó la 'policía política' para proteger a sus corruptos y perseguir a sus adversarios; teniendo un expresidente como Aznar, que es un criminal de guerra; o teniendo a Suárez, que ha resultado ser un agresor sexual", lanzó Belarra.