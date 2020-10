Beltrán no desvela el voto del PP en la moción y censura: "Gana el Gobierno y pierde el centro derecha"

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha subrayado este miércoles que la moción de censura que Vox ha presentado contra el Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez supondrá un refuerzo para el Ejecutivo y ha eludido desvelar el sentido del voto de su partido en la sesión de mañana.

"Gana el Gobierno y pierde el centro derecha", ha lamentado Beltrán en declaraciones a TRECE recogidas por Europa Press, en las que ha indicado que el PP no apoyará la moción de censura al considerarla "inoportuna" pero sin desvelar si votará en contra o se abstendrá.

"Al PP no le marca el camino nadie. Nadie le tiene que marcar el paso", ha enfatizado para censurar a quienes apelan al partido de Pablo Casado para que se pronuncie en un sentido o en otro.

En cualquier caso, ha considerado "muy grave" que tras la votación de este jueves, en la que previsiblemente solo los 52 diputados de Vox votarán a favor de la moción, la imagen sea la de un triunfo del Ejecutivo. "La primera victoria del Gobierno de Sánchez serán los aplausos que se llevará al finalizar la votación", ha lamentado.

En esta línea, ha censurado las motivaciones de Vox para presentar esta moción de censura. "¿Cómo que algo hay que hacer?", se ha preguntado Beltrán para afear los argumentos de la formación de Santiago Abascal.

"Claro que sí. Ser útiles a los españoles", se ha respondido la dirigente del PP, quien ha recordado que así lo ha hecho, por ejemplo, el líder de su partido al acudir a Europa a denunciar la reforma de la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"Eso es hacer la política que quieren y necesitan los españoles", ha apostillado la vicesecretaria de Organización del PP, que ha confrontado esta actitud con un candidato a presidente del Gobierno como Santiago Abascal sin propuestas.

"No le hemos visto ninguna propuesta", ha censurado Beltrán, que ha recordado que no se puede echar a Sánchez de La Moncloa porque los números no dan si se suma a Vox, Ciudadanos y PP.