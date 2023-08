Bendodo dice que Ayuso reclama no ser bisoños porque quiere denunciar que el PSOE "ha sido eliminado por Sánchez"

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha asegurado este jueves que la apelación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a no actuar con bisoñez lo que busca es denunciar que el PSOE "ha sido eliminado por Pedro Sánchez".

"Podemos interpretar las palabras de la presidenta Ayuso como queramos, pero evidentemente lo que yo entiendo es que la presidenta está diciendo que el Partido Socialista de hoy ha sido eliminado por Pedro Sánchez", ha señalado en declaraciones en Al Rojo Vivo de laSexta, recogidas por Europa Press.

En el acto de apertura del curso político en Madrid junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta madrileña ha pedido abrir los ojos porque "la base social del PSOE ha cambiado" y ahora no defiende "la igualdad". "No nos damos cuenta de ese cambio y estamos apelando de manera bisoña a un partido cuyos principios se esfumaron y unos supuestos valores socialistas que, como digo, ya no existen", ha señalado.

Al ser preguntado si Ayuso lo que ha hecho es deslizar alguna crítica a la estrategia de Feijóo y su oferta a Sánchez con seis pactos de Estado que le permitan gobernar durante dos años, Bendodo ha contestado que lo que ha hecho la regidora madrileña es constatar que el PSOE de hoy no es el partido de los grandes acuerdos de Estado, el de la Transición y el de Felipe González.

Ese PSOE que, según Bendodo, "era capaz de llegar a acuerdos con otras fuerzas" y que ahora "está al servicio de Sánchez, es el partido sanchista". En este sentido, se ha referido a la ley del 'solo sí es sí'. "Sánchez ha pasado del sí es sí, tan nefasto para el conjunto de los españoles, fundamentalmente de las españolas, al no es no".

Para el coordinador general del PP "lo que ha querido decir" Ayuso es que Sánchez antepone "seguir atornillado en la Moncloa" por encima del "bienestar del conjunto de los españoles, la unidad de España, la defensa de la Constitución y la igualdad en los territorios". "Hay muchos socialistas que siguen en el Partido Socialista, que no aceptan ni apoyan las estrategias de Pedro Sánchez", ha enfatizado.

PP DE CATALUÑA Y DIÁLOGO CON JUNTS

Bendodo también se ha referido a las palabras del presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, contrario a que se habla con Junts, el partido de Carles Puigdemont, dentro de la ronda de contactos para la investidura de Feijóo.

"El PP no es un partido monolítico", ha contestado Bendodo. "La opinión de Alejandro Fernández la respetamos, pero nada más que eso; las estrategias las marca la Dirección Nacional y, evidentemente, estamos trabajando en ese mandato de los once millones de españoles y ese mandato del Rey", ha continuado, defendiendo que se abre un "diálogo parlamentario", a excepción de EH Bildu.

"El diálogo parlamentario previo a un proceso de investidura es lo natural, lo normal; hablar, oír. Una cosa es hablar, escuchar propuestas de la investidura. Otra cosa es negociar y otra cosa es pactar", ha insistido Bendodo.