Bendodo exige a Sánchez que diga "qué vuelo va a coger para reunirse con Puigdemont" y a Junts que "hable claro"

Archivo - El coordinador general del PP, Elías Bendodo, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 28 de marzo de 2023, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que diga "qué vuelo va a coger, si es a Bélgica o a Suiza, para reunirse con Puigdemont", y ha animado a Junts a que "hablen claro" sobre si apoyarán o no al PSOE.

"Un nuevo amago. A ver si esta vez golpean", ha dicho respecto a la reunión que Junts celebrará este lunes en Perpiñán (Francia) y en la que decidirán si siguen apoyando a Sánchez o no.

"La semana que entra es una semana horribilis para Sánchez y los suyos", ha afirmado el vicesecretario refiriéndose a la reunión de Junts y a la comparecencia del presidente en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado del próximo jueves.

Así, ha manifestado que "es la hora de que los socios de Sánchez se den cuenta que están apoyando a un gobierno corrupto, que además los ha engañado y que ha jugado con la prometida amnistía", al tiempo que ha pedido a Sánchez que "deje de tomarle el pelo a los españoles"

"Imagináos todo un presidente del Gobierno teniendo que irse fuera de España para hacerse la foto con un prófugo para aguantar 15 minutos más en el sillón de la Moncloa. Pues eso va a pasar y eso lo vamos a ver con nuestros ojos", ha aseverado.

Por otra parte, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez "tiene la obligación legal de decir la verdad y podrá esclarecer los delitos que ya conoce y ha tapado o podrá cometer otro de falsedad de testimonio" en la comisión de investigación del jueves.

"SÁNCHEZ ES MÁS INDEPENDENTISTA QUE MUNICIPALISTA"

Así lo ha expresado este domingo en la presentación de la campaña de basuras del PP, a la que también han acudido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y la presidenta de la FEMP y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, donde también ha exigido al Gobierno que "el modelo de financiación autonómica tiene que ir necesariamente acompañado de un nuevo modelo de financiación local de los ayuntamientos", aunque asegura que "el Gobierno no va a abordar ni una cosa ni otra porque no tiene ni techo de gasto ni senda de déficit, no hay Presupuestos Generales del Estado, incumpliendo reiteradamente la Constitución".

Así, ha asegurado que "lo que tiene es una inmensa montaña de basura, de corrupción que rodea al Gobierno, al Partido Socialista y a la familia del presidente".

En este sentido también ha criticado que el presidente del Ejecutivo no convoca la Comisión Nacional de Administración Local desde 2022 y que esto representa "el desprecio de Sánchez a los ayuntamientos".

"Sánchez es más independentista que municipalista, sin ninguna duda. Apoya más a los que quieren romper España que a los que unen España, que son los ayuntamientos", ha afirmado, al tiempo que ha añadido

Respecto a la tasa de basuras, Bendodo ha insistido en que el PP dice "no al tasazo de basuras". Además, ha asegurado que la Unión Europea "no obliga a que se aplique" este impuesto, sino que "lo recomienda". "Pero Sánchez, en su ataque permanente, vuelve a meter la mano al bolsillo de los españoles", ha expresado.

"Sánchez obliga que este impuesto, que esta tasa se cobre y los ayuntamientos tienen la obligación de cumplir esa ley. Pero ya les adelanto que no será por mucho tiempo más que lo que le queda en la Moncloa", ha zanjado.