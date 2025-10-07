Bendodo, tras la nueva citación del TS a Ábalos y Koldo por el informe de la UCO: "Veremos cómo salen los dos"

Archivo - El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, atiende a los medios de comunicación, en la sede del PP, a 21 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha asegurado este martes que "el olor a financiación irregular que rodea al sanchismo empieza a ser insoportable" y ha advertido de que la próxima semana habrá que ver qué pasa con la citación del exministro José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

"La semana que viene Koldo y Ábalos tendrán que pasar por el Supremo y a ver cómo entran. Y veremos cómo salen los dos", ha declarado Bendodo, después de que se especule con la posibilidad de que el juez pueda decretar su ingreso en prisión.

En concreto, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha acordado citar de nuevo a declarar como investigados a Ábalos y Koldo los próximos días 15 y 16 de octubre, respectivamente, a la vista del informe de la UCO sobre la situación patrimonial del ex titular de Transportes y su vinculación económica con García, que pone de manifiesto "ingresos irregulares y opacos".

AFEA A BEGOÑA GÓMEZ NO DAR LA CARA

En declaraciones a los medios en Alcalá de Henares (Madrid), Bendodo ha señalado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "no tiene la cabeza en gobernar" sino en "resistir" y "defenderse de todos los temas judiciales que afectan a su Gobierno, a su partido y a su entorno familiar más directo".

"Cada día tenemos un escándalo. El escándalo de ayer pues será atrapado por el escándalo de hoy", ha dicho, para recalcar que en España hay un Ejecutivo "asfixiado por la corrupción" cuyo ritmo "no lo marca la iniciativa política ni parlamentaria" sino "las decisiones judiciales".

Después de que Begoña Gómez, esposa de Sánchez, volviese este lunes a enviar a su abogado ante el juez Juan Carlos Peinado tras la decisión de abocar todo el caso a un jurado popular, Bendodo ha criticado que de nuevo evitase dar "ninguna explicación".

"Si te invita un juez y crees que todo lo que has hecho es correcto y no tienes nada de ocultar, tú vas allí y lo explicas. Pero si te invita un juez y no vas, algo tendrás que ocultar", ha enfatizado, para criticar que su estrategia de defensa consista en no dar la cara.

Además, ha señalado que este lunes estuvo en Navarra visitando "el kilómetro cero" de "la corrupción sanchista": "Los túneles de Belate". "Esa obra que adjudicó el Gobierno de Navarra, de María Chivite, por instrucciones de Santos Cerdán a la empresa de Santos Cerdán. Así de fácil, así de impune todo", ha aseverado.

Bendodo ha subrayado que quien se ha beneficiado "de las adjudicaciones irregulares" es "el propio Santos Cerdán" porque "era el dueño de una parte de la empresa". "Veremos si también se ha beneficiado el Partido Socialista de esa adjudicación irregular, de esa obra de los túneles de Belate en Navarra que hizo de forma irregular la presidenta Chivite", ha apostillado.

AVISO A LOS SOCIOS DEL PSOE

El vicesecretario del PP ha recalcado que las informaciones que están conociendo evidencian que "el olor a financiación irregular que rodea el sanchismo empieza a ser insoportable" y ha añadido que los "billetes en sobres con el emblema del PSOE" le recuerda "a los tiempos de Andalucía con el casos de los ERE".

En este ese escenario, Bendodo ha criticado duramente el silencio de los socios de Pedro Sánchez y ha preguntado a Sumar, PNV, Junts y ERC si "no tienen nada que decir" de lo que están conociendo estos días.

"¿Estos partidos no huelen el olor fétido de esa presunta financiación ilegal del PSOE?", ha preguntado, para añadir que algunos de esos socios habían puesto esa financiación ilegal "como línea roja para dejarle caer". "Quien apoya a un corrupto evidentemente es cómplice de esa corrupción", ha avisado.