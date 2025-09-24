Bildu admite que la legislatura está "complicada" en el Congreso: "Cada semana sucede una cosa diferente"

Archivo - La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua. - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha admitido este miércoles que la legislatura está "complicada" y que "cada semana sucede una cosa diferente" en las votaciones que tiene lugar en la Cámara Baja.

Así lo ha dicho en los pasillos del Palacio de la Carrera de San Jerónimo al preguntársele si ve la legislatura en "tiempo muerto" después de que, por tercera semana consecutiva, el Congreso tumbara una ley impulsada por el propio Gobierno o alguno de los grupos que lo componen.

Aizpurua ha dicho desconocer si se puede hablar de "tiempo muerto" y ha apostado por esperar a ver qué es lo que va pasando, teniendo en cuenta que "cada semana sucede una cosa diferente". En todo caso, ha admitido que la cosa está "complicada", pero ha subrayado que Bildu sí mantiene su apoyo al Ejecutivo de coalición.

A la pregunta de si el bloque de investidura está "fracturado", el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha respondido con otro interrogante: "¿Qué bloque?".