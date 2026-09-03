Bildu y BNG critican la actuación del Gobierno en la crisis de Ceuta y rechazan que se exculpe a Marruecos

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, interviene en el Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de Bildu y del BNG en el Congreso han criticado este jueves la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez en la crisis provocada en Ceuta por la entrada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio y han restado veracidad a la versión del Ejecutivo exculpando a Marruecos.

Mertxe Aizpurua, de Bildu, ha reconocido que el Gobierno "no ha estado a la altura" en esta crisis pues, un mes después de la entrada masiva de migrantes, "la crisis humanitaria continua, la situación social en Ceuta sigue siendo complicada, y las implicaciones políticas e internacionales de esta triple crisis siguen sin aclararse y explicarse".

"Con una crisis humanitaria sin resolver y una crisis social latente, no se puede obviar la crisis política, diplomática e internacional de todo ello. Y su Gobierno aun no ha dado una respuesta sincera y creíble a la misma", ha resumido.

NADIE ES TAN INGENUO PARA NO VER A MARRUECOS

A su juicio, "nadie es tan ingenuo como para creer que una entrada masiva como la que ocurrió en Ceuta se ha generado de manera espontánea mediante redes sociales". "Nadie es tan ingenuo de pensar que Marruecos, ninguna de sus estructuras gubernamentales o estatales tuvieron nada que ver con lo ocurrido, y que ni siquiera supieron lo que estaba ocurriendo como para poder trasladar la información a un supuesto "socio" europeo", sostiene.

Aizpurua dice entender "los riesgos de señalar a Marruecos y confrontar con un régimen que puede repetir una actuación similar", pero "lo que no es aceptable" es que se le exculpe y se le presente como un "socio fiable". "Quizá sea hora de recalibrar su posición hacia Marruecos y rectificar su error con el Sahara", ha aconsejado.

En su opinión, sólo hay dos opciones: o bien la Policía y el CNI ocultaron al Gobierno la implicación de Marruecos, o bien el Ejecutivo estaba informado y prefirió mentir exculpando a Rabat: "Ambas opciones serian de extrema gravedad en términos democráticos y merecen respuestas acordes a esa gravedad --ha señalado--. Por eso, esperamos que actúe con transparencia y explique claramente lo ocurrido, lo que conocen, lo que no, y tomen las decisiones oportunas para depurar las responsabilidades necesarias".

Además, ha aprovechado para reprender a Feijóo por la negativa del PP a recibir en sus comunidades a los migrantes llegados a Ceuta y por el clima de crispación que se está generando en el país. "Están alimentando un monstruo muy peligroso --ha avisado--. Y son ustedes tan irresponsables e incapaces que para cuando quieran frenarlo, les habrá engullido por completo".

DIFÍCILMENTE LO PODRÍA HABER HECHO PEOR

Por su parte, el diputado del BNG Néstor Rego ha recriminado al presidente que es "evidente" que la gestión del Gobierno en esta crisis "difícilmente podría ser peor" con un compendio de falta de previsión y reacción, ausencia de soluciones eficaces y sensación de "descontrol" y "descoordinación".

También ha confrontado que existen informes policiales que no llegaron al Gobierno, en alusión al elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), que va en la dirección contraria a la manifestada por Sánchez sobre el papel de Marruecos en la entrada masiva de migrantes a Ceuta.

Es más, Rego ha desgranado que está claro que a quien más beneficia esta operación de desestabilización es a Marruecos, por interés de control del Estrecho, y a Estados Unidos e Israel en represalia por la política internacional del Ejecutivo.

HAN LLEGADO "TARDE Y MAL"

En la misma línea, la diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Águeda Micó, también ha afeado a Sánchez que siga defendiendo a Marruecos, aliado "sumiso" de Israel y Estados Unidos, cuando, a su juicio, esta entrada masiva a Ceuta lo que busca es que parezca una "invasión" para "cambiar un Gobierno de izquierda por otro de derechas".

Dicho esto, Micó ha acusado a Sánchez de haber actuado "tarde y mal" en esta crisis de Ceuta y de no haber hecho "todo lo que está en sus manos" por dar una solución, pero también ha cargado las tintas contra el PP por estar "crispando el ambiente" y acudir a las zonas afectadas para "provocar más dolor".