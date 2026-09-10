Bildu cree que el CNI no avisó de forma oficial ni a la persona adecuada sobre Ceuta: "El Gobierno hizo lo que pudo"

Archivo - La portavoz de Euskal Herria Bildu, Mertxe Aizpurua. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, considera que el Gobierno "hizo lo que pudo" ante la entrada masiva de inmigrantes el pasado 30 de julio en Ceuta dado que, a su juicio, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no detectó la magnitud de los movimientos que se produjeron, no avisó de forma oficial de lo que sabía ni lo comunicó a la persona adecuada.

Según la información desclasificada, el CNI avisó a la Delegación del Gobierno en Ceuta de un "llamamiento" en redes sociales para llevar a cabo un "asalto por valla y mar" a la ciudad autónoma a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp el día 29 de julio, la víspera de la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes procedentes de Marruecos.

Aunque ha incidido en que el Gobierno "ha fallado en bastantes cuestiones" durante la gestión esta crisis, Aizpurua ha venido a respaldar la versión de Moncloa, que también ha apuntado al CNI esgrimiendo que su alerta "no fue formal" y afeándole que la comunicara mediante "un WhatsApp ambiguo" a "un cargo menor" --un miembro del Gabinete de la Delegación del Gobierno-- y no la elevara.

"Una comunicación como un Whatsapp a una persona que no es un cargo de primera línea del Gobierno difícilmente se puede interpretar como un aviso oficial con todas las garantías", ha coincidido Aipurua en los pasillos del Congreso, incidiendo también en que los servicios de inteligencia no detectaron la magnitud de lo que finalmente sucedió.

La diputada independentista ha indicado que el Gobierno "ha fallado en bastantes cuestiones" durante la gestión de la crisis y asume que no reforzar la frontera tras los avisos no fue "la mejor de las opciones", pero concluye que el Gobierno "hizo lo que pudo dadas las condiciones".