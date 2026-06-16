Bildu cuestiona la enmienda de Junts y recalca que no es momento de unas elecciones porque favorecerían a la derecha

Archivo - La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bildu ha dicho no entender que Junts quiera forzar una votación en el Pleno del Congreso de esta semana para exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales, y ha insistido en que no es el momento adecuado para unos comicios que lo único que harían, a su juicio, es favorecer a la derecha.

Junts ha registrado este martes una enmienda a una moción que el PP someterá a votación este jueves sobre la debilidad parlamentaria del Gobierno de coalición instando a Sánchez a disolver las Cortes y convocar elecciones.

Al respecto de este movimiento de los de Carles Puigdemont, la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha defendido "por activa y por pasiva" que este momento no es el adecuado para unas elecciones generales. "Todo lo que sea pedir elecciones creo que es favorecer a la derecha, y nosotros no lo vamos a facilitar ese campo", ha remarcado.

Preguntada acerca de hasta cuándo puede aguantar la legislatura con todos los asuntos que están salpicando al Gobierno y al PSOE, la dirigente abertzale ha respondido que irán viendo en qué queda al final todo". Aunque ha admitido que los casos que se están conociendo son "preocupantes", Aizpurua ha subrayado la necesidad de esperar a saber cómo dan de sí, "y luego ya se verá".